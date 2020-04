Koronavírus-járvány

Kéz- és felületfertőtlenítő budapesti kórházaknak

Szerdán további 20 kórházba vittek a kéz- és felületfertőtlenítőből, az olajipari társaság hatszáz liter fertőtlenítőszert szállított ki az Országos Onkológiai Intézetnek (OOI) is. 2020.04.22 18:18 MTI

Közel ötezer liter kéz- és felületfertőtlenítőt kapott két budapesti kórház; a Mol által gyártott folyadékokat szerda reggel szállították ki a Dél-pesti Centrumkórházba és a Szent János Kórházba. Szerdán további 20 kórházba vittek a kéz- és felületfertőtlenítőből, az olajipari társaság hatszáz liter fertőtlenítőszert szállított ki az Országos Onkológiai Intézetnek (OOI) is.



Szlávik János, a Dél-pesti Centrumkórház infektológiai osztályának főorvosa az MTI-nek elmondta, több mint 800 liter kéz- és további 800 liter felületfertőtlenítőt kapott az intézmény.



Mint mondta, a szerek 70-80 százalékos alkoholtartalmúak, így alkalmasak baktériumok, vírusok, gombák elleni fertőtlenítéshez. "Fertőtlenítőszerekből sosem elég" - fogalmazott a szakember. Úgy vélte, a Mol időben lépett, felismerve, hogy ezekre a szerekre lesz a legnagyobb szükség ebben az időszakban.



Rákay Erzsébet, a Szent János Kórház és Észak-budai Egyesített Kórházak kórházhigiénés főorvosa az MTI-nek elmondta, intézménye háromezer liter kéz- és felületfertőtlenítésre alkalmas folyadékot kapott a Moltól.



Jelezte, egy kórházban mindig szükség van fertőtlenítésre, azonban járvány idején fokozottan kell ezeket használni. A tapasztalat az, hogy mind a betegek, mind pedig a kórház ambulanciájára érkezők rendszeresen fertőtlenítik kezüket.



A Mol szerda délután azt közölte az MTI-vel, hogy hatszáz liter kéz- és felületfertőtlenítőszert szállított az Országos Onkológiai Intézetbe. A szállítmány 200 liter kéz- és 400 liter felületfertőtlenítőt tartalmaz.



A közlemény idézi Polgár Csabát, az OOI főigazgatóját, aki elmondta, a daganatos betegek ellátása teljesen zavartalan, ugyanakkor rendkívül fontos, hogy "különösen óvjuk őket", ennek pedig alapvető feltétele a fertőtlenítési szabályok szigorítása. Az intézetben a korábbinál jóval nagyobb mennyiségű felület- és kézfertőtlenítőt használnak fel, ezért rendkívül jól fogják tudni hasznosítani a most érkezett készítményeket. Kitért arra is: eddig az intézetben egyetlen beteg vagy kolléga sem fertőződött meg koronavírussal.



A Mol kedden több mint 21 ezer liter kéz- és felületfertőtlenítőt szállított ki a Készenléti Rendőrség budapesti központjába, ahonnan továbbviszik azt az ország minden részébe. A tervek szerint a Hygi április végétől a Mol töltőállomásain is kapható lesz. Az olajtársaság közleménye szerint továbbra is zajlik a Mol fertőtlenítőszereinek kiszállítása az egész országban, a járvány elleni védekezés szempontjából stratégiai szervezeteknek és vállalatoknak.