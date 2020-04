Koronavírus-járvány

Emmi: magyar kórházi ágyak 34 százaléka eleve üresen állt

A várható legrosszabb forgatókönyvre kell felkészülnie az egészségügynek a koronavírus-járvány miatt, hogy egyetlen magyar ember se maradjon ellátatlanul - mondta Kásler Miklós, az emberi erőforrások minisztere a kórházigazgatókkal és intézetvezetőkkel folytatott konferenciabeszélgetése.



Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) a konferenciabeszélgetésről az MTI-t tájékoztató szerdai közleményében azt írta: "más államok negatív példájával ellentétben mi felkészítettük az egészségügyi rendszerünket arra, hogy nálunk ne fordulhasson elő az, ami Olaszországban vagy Svédországban, ahol már pár hét leforgása alatt élet-halál kérdésében kellett dönteniük az ottani egészségügyi dolgozóknak, elengedve rengeteg idős állampolgár kezét".



Közölték, hogy a magyar kórházi ágyak kihasználtsága tavaly 66 százalékos volt, azaz a kórházi ágyak 34 százaléka "eleve üresen állt".



Az első magyarországi fertőzés megjelenése után - ahogy világszerte mindenhol - az elektív műtétek központi szabályozása mellett "a betegek jelentős része önként lemondott a halasztható beavatkozásokról", ennek következtében március végére további 24 százalékkal nőtt a szabad ágyak száma - tudatták.



A közlemény szerint így amikor Kásler Miklós utasításba adta a kórházaknak, hogy szabadítsák fel az ágykapacitásuk 60 százalékát, "akkor már az ágyak 58 százaléka országos szinten szabad volt". Tehát mindössze további 2 százaléknyi szabad ágy biztosítása volt a feladat - hangsúlyozta a tárca.

Kiemelték, a szakkollégiumok iránymutatása alapján a kórházvezetők és a kezelőorvosok felelőssége volt: átcsoportosításokkal, más, hasonló profilú kórházakba áthelyezéssel, illetve a kórházi ellátást nem igénylő betegek otthoni ápolásával készüljenek fel arra, hogy amikor tömegessé válik a fertőzés, akkor is a legjobb ellátást biztosíthassák az új típusú koronavírustól súlyosan megbetegedett embereknek.



"Külföldi példák mutatják, hogy az egészségügyi ellátórendszer a világ több országában összeomlott vagy teljesítőképességének határán áll azért, mert váratlanul, felkészületlenül kellett szembenézniük a tömeges megbetegedéssel" - olvasható a kommünikében, amelyben a tárca azt is jelezte: Magyarországon - "a jó ritmusban meghozott kormányzati korlátozó intézkedéseknek köszönhetően" - sikerült lassítani a járvány terjedését.



A magyar egészségügyi rendszer "rugalmasan alkalmazkodott" a hazai járványhelyzethez, a kórházak döntő többsége teljesítette az elvárást, és felkészült a járvány tetőzésére, a fertőzött és nem fertőzött betegek elkülönített kezelésére és a súlyos állapotú emberek lélegeztetésére - írták.



A közlemény beszámolt arról is, hogy Kásler Miklós a beszélgetésen ismételten megköszönte a kórházak helytállását, a főigazgatók pontos és lelkiismeretes munkavégzését.