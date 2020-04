Koronavírus

Kötelező lesz maszkot viselni a budapesti üzletekben

Április 27-től nemcsak a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) járatain, hanem a főváros valamennyi kereskedelmi egységében, üzletekben, élelmiszerboltokban, piacokon, továbbá a taxik igénybevételekor is kötelező lesz maszkot, illetve arcot eltakaró kendőt vagy sálat viselni - rendelte el Karácsony Gergely.



A főpolgármester egy, a Facebook-oldalán közzétett videóban jelentette be döntését, hozzátéve: " Döntésünket egyeztettem a kormánnyal is. Tudom, ez egy újabb kényelmetlen intézkedés, de egyben szükséges, mindannyiunk érdekében, ezért kérem az együttműködésüket. Óvjuk meg mások és saját egészségünket is".