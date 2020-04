A Föld napja

Mavíz: kiváló minőségű a magyarországi csapvíz

A magyarországi csapvíz kiváló minőségére is felhívja a figyelmet a Magyar Víziközmű Szövetség (Mavíz), az E.ON pedig digitális tananyagot kínál az április 22-i Föld napja alkalmából. 2020.04.22 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Mint a Mavíz MTI-hez kedden eljuttatott közleményében kiemelik, hogy a csapvíz kiváló minőségű és a háztartások csaknem 100 százalékában rendelkezésre áll. Nem érdemes ezért műanyag palackokban, zsugorfóliázva ivóvizet vásárolni, hanem "nyissuk meg a csapot és fogyasszuk az onnan kifolyó - legszigorúbban ellenőrzött élelmiszert - a csapvizet".



A Föld napja kezdeményezés minden év áprilisában felhívja a figyelmet a Föld természeti környezetének megóvására. Az 1970-ben, Amerikában indult mozgalom hamar világméretűvé nőtt. Magyarországon először 1990-ben tartották meg ezt a világnapot, amelynek célja, hogy gondolkodásunk középpontjába kerüljön a Föld megóvása. Az idén ez a világnap is más megvilágításba kerül - olvasható.



Mint írják, a természet folyamatosan küldi a vészjelzéseket árvizek, aszályok, extrém időjárási körülmények formájában. Össze kell fognunk ahhoz, hogy megmenthessük a Földet - hangsúlyozzák a közleményben, amelyben kiemelik, hogy a világban jelenleg zajló koronavírus-járvány is megmutatja azt, hogy figyelnünk és vigyáznunk kell magunkra, egymásra, a Földre és a vízkészletünkre.



Az idei, 50. Föld napja kezdeményezés egyik kiemelt témája a biológiai sokféleség megőrzése. Mint írják, az emberiség túlterjeszkedése rendkívüli módon megterheli a világot, túlságosan sokat fogyasztunk és túlságosan sok területet foglalunk el évről évre, derül ki a WWF jelentéséből.



A MaVíz felhívja a figyelmet ezen a napon arra, hogy bánjunk úgy a vízzel, hogy az a következő generációk számára is elérhető legyen, legyünk tudatosak ebből a szempontból is.



Az E.ON Hungária Zrt. MTI-hez kedden eljuttatott közleménye szerint a Föld napjára az E.ON digitális tananyagot ajánl. Mint írják, az EnergiaKaland programmal és a hozzá tartozó digitális anyagokkal segít a tanároknak és a diákoknak, hogy a környezetismeret és az energiatudatosság témájában minden korosztály számára otthonról is elérhető, változatos feladatokat találjanak.



A program célja, hogy a gyerekeket modern és kreatív eszközökkel energia- és környezettudatosságra nevelje, és segítse őket abban, hogy később felelősen és tudatosan döntsenek a mindennapi életben arról, hogyan használják a rendelkezésükre álló erőforrásokat. A diákok a legfontosabb adatok és tények megismerésén kívül az energia előállításával, elosztásával és felhasználásával kapcsolatos feladatokban virtuális döntéseket is hozhatnak és szembesülhetnek ezek hatásaival is.



Az EnergiaKaland weboldala (http://www.energiakaland.hu/) 5-től 18 éves korig kínál interaktív játékokat, ismertetőket és feladatokat a gyerekeknek, a szülők és a tanárok számára pedig letölthető kézikönyveket és más segédanyagokat az oktatáshoz.