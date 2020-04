Koronavírus-járvány

Bárki örökbe fogadhatja a krokodiltejut a Szegedi Vadasparkban

2020.04.22 05:30 MTI

Bárki örökbe fogadhatja a Szegedi Vadasparkban élő egyik különleges gyíkfajtát, a guyanai krokodiltejut (Dracaena guianensis), ahogy bármelyik, az állatkertben gondozott állat jelképes nevelőszülője lehet az, aki támogatni kívánja a látogatók híján nehéz helyzetbe került intézményt.



A Szegedi Vadaspark Magyarország legnagyobb területű - 45 hektáros - állatkertje. Több mint kétszáz fajt gondoznak itt, ezek harmada olyan ritka, veszélyeztetett állat, melyet nemzetközi fajmegmentési program keretében tartanak. A szegedi állatkert természetvédelmi mentőközpontot is működtet, ahol sérült, elárvult, vagy éppen a határon elkobzott, jogtalanul tartott, védett állatokat fogadnak be.



"Az állatkert nehéz helyzetbe került azzal, hogy március közepétől nem fogadhatja a látogatókat" - közölte Verpik Róbert igazgató. Az intézmény bevételének több mint kétharmadát a jegyértékesítés és a vállalkozási tevékenység teszik ki. A tavasz kiemelt időszak, húsvétkor rendszeresen 15-20 ezer látogatót fogad a vadaspark, ez idén azonban elmaradt.



Az állatkertnek bárki segíthet adója 1 százalékának felajánlásával vagy egy állat örökbefogadásával. Utóbbi régi hagyomány az állatkertek világában: nem jár tartási kötelezettséggel, hanem hozzájárulás a gondozási költségekhez.



Egy állatot többen is örökbe fogadhatnak. Idén eddig Zuri, a január 20-án született törpe víziló volt a legnépszerűbb az örökbe fogadók körében. Tavaly a legtöbben pápaszemes pingvineket fogadtak örökbe, de igen kedveltek voltak a gyűrűsfarkú makik is.



Akadnak állatok, akik még nem találtak nevelőszülőre, pedig igazi különlegességek is előfordulnak köztük. Ilyen például az akár egy méternél is hosszabbra megnövő gyíkféle, az Amazonas-medencéjében őshonos guyanai krokodilteju. Pedig a zömök, zöld vagy barna alapszínű, narancssárga fejű gyík takarmányozása nem kis kihívást jelent: főleg puhatestűekkel, kagylókkal és csigákkal táplálkozik a viszonylag rövid fejétől eltekintve a pápaszemes kajmánra emlékeztető hüllő.