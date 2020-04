Koronavírus-járvány

Intézményvezető: mindvégig volt orvosa a Pesti úti idősotthonnak

A Főpolgármesteri Hivatal közlése szerint a Pesti úti idősotthon vezetője a fővárosi főjegyzőhöz címzett e-mailjében "cáfolja az orvosi ellátással kapcsolatban megfogalmazott hamis vádakat".



Skultéti József intézményvezető - a koronavirus.budapest.hu oldalon hétfőn közzétett - e-mailjében azt írta: "intézményünknek a járványveszélyt megelőzően és a járvány időszakában is mindvégig volt főállású orvosa", "az ellátottak ápolása, a szolgáltatóval kötött szerződésnek megfelelően az orvosi felügyelet mindvégig biztosított volt".



Facebook-oldalán a főpolgármester az üggyel kapcsolatban hétfőn úgy fogalmazott: "hazugságokra tényekkel, politikai rágalmakra dokumentumokkal válaszolunk - már megint". Karácsony Gergely a járvány elleni védekezés szempontjából "meglehetősen aggasztónak nevezte, hogy a "tisztifőorvos asszonyt is politikai szerepbe kényszerítik". Azon a napon, amikor Müller Cecília szerint "nem volt orvos a Pesti úti idősotthonban, az intézménnyel szerződésben álló háziorvos éppen az idősotthon lakóit és ellátottjait tesztelte pont a Pesti úton". A tisztiorvosi szolgálat helyett dolgozott, a kormányhivatal helyett a főváros által biztosított tesztekkel - tette hozzá.



Karácsony Gergely közölte azt is, hogy később az orvos is a koronavírus-fertőzés tüneteit mutatta, amikor viszont a tisztiorvosi szolgálat utasítására végeztek rajta tesztelést, akkor azt elrontották, amiről csak egy hét késéssel értesítették az intézményt. "Ha valami felelőtlenség, hát ez az. És az a felelős hozzáállás, hogy amikor az orvos karanténba került, azonnal intézkedtünk a pótlásáról" - írta a főpolgármester, majd hozzátette: minden egyéb hamis vádra válasz a Pesti úti idősotthon vezetőjének a főjegyzőnek e-mailben elküldött jelentése.



Müller Cecília a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján azt mondta: a rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján kiderült, hogy "legalább egy hétig fizikailag nem volt" jelen az intézményben orvos. Bizonyosan nem tudta helyben a gondozottakat vizsgálni. Az idősotthon ügyében tovább folytatódik a vizsgálat - közölte.