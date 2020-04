Koronavírus

Országos tisztifőorvos: május 3-ra becsülik a járvány tetőzését

Legalább egy hétig nem volt orvos a fővárosi Pesti úti idősek otthonában - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs hétfői online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília azt mondta: a rendelkezésre bocsátott dokumentációk alapján kiderült, hogy "legalább egy hétig fizikailag nem volt" az intézményben jelen orvos. Bizonyosan nem tudta helyben a gondozottakat vizsgálni.



Az időotthon ügyében tovább folytatódik a vizsgálat - közölte.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy a Pesti úti idősek otthonánál újabb mintákat vettek, és jelenleg 223 fertőzöttet tartanak nyilván az intézményben, ebből 19 dolgozó. Az elhunytak száma 23. A második mintavétel 267 lakónál, 40 dolgozónál történt meg, a minták laboratóriumi vizsgálata jelenleg is zajlik, keddre vártható eredmény - tette hozzá.



Közölte, május 3-ra becsülik a járvány tetőzését, erre készül fel az egészségügyi rendszer technikailag is. Hozzátette: zajlik az egészségügyi dolgozók távoktatása.



