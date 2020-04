Koronavírus-járvány

Egészségügyi dolgozók és betegek is "beszélhetnek" névtelenül egy új honlapon

Három fiatal hozta létre a mitortenikakorhazakban.hu weboldalt, ahol a betegek és az egészségügyben dolgozók őszintén, retorziók nélkül oszthatják meg a magyar kórházakkal kapcsolatos tapasztalataikat. De beszámolhatnak arról is, hogy saját magukon vagy szerettükön keresztül hogyan élték meg a koronavírus-betegséget a hazai egészségügyi intézményekben.



Az oldal készítői is csak a keresztnevüket írták le. Anita, Bogi és Dénes azt is megosztották, hogy ők ugyan nem egészségügyi dolgozók és nem is betegek, de mint bárki más, ők is aggódnak.



"Aggódunk, mert látjuk a képeket az olasz és spanyol kórházakról, olvassuk a híreket a kiürített magyar kórházakról és hazaküldött betegekről, és mert mi is féltjük szeretteinket a megbetegedéstől" - írják.



"Most, amikor mindennél nagyobb szükség lenne az őszinte és egyenes tájékoztatásra, titkolózás övezi azt, hogy mi is történik valójában kórházainkban. Ahhoz, hogy a lehető legkevesebb embert veszítsük el, az ország vezetőinek meg kell találniuk a megfelelő lépéseket a járvány és a túlterhelt egészségügy kezelésére. A megfelelő lépésekhez pedig tisztán kell látnunk. Legyen szó jól működő, vagy épp nehézségekkel küszködő kórházakról, mentősökről, háziorvosokról, az átláthatóság most mindennél fontosabb" - fogalmaznak az oldalon.