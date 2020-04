Koronavírus-járvány

Operatív törzs: a hétvégén általában többen szegik meg a kijárási korlátozást

Az elmúlt 24 órában 1286 alkalommal kellett figyelmeztetésben részesíteni olyanokat, akik megszegték a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályokat; 496 helyszíni bírságot szabtak ki, 425 feljelentést tettek. 2020.04.19 16:15 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hétvégén általában nagyobb számban szegik meg a kijárási korlátozás szabályait - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának vezetője vasárnap online sajtótájékoztatón.



Lakatos Tibor elmondta: az elmúlt 24 órában 1286 alkalommal kellett figyelmeztetésben részesíteni olyanokat, akik megszegték a kijárási korlátozással kapcsolatos szabályokat; 496 helyszíni bírságot szabtak ki, 425 feljelentést tettek.



A hatósági házi karantén betartásával kapcsolatban az elmúlt napon 8932 ellenőrzést tartottak és 30 szabálytalanságot tapasztaltak - ismertette.



A forgalmat Lakatos Tibor nagyon nyugodtnak és kiegyensúlyozottnak nevezte a határátkelőknél, közölve, egyedül Hegyeshalomnál kell a belépő személyforgalomban 30 perces várakozásra számítani. Hozzátette: folyamatosan ellenőrzik a Magyarországra hazatérő magyar állampolgárokat, illetve a tranzitforgalomban részt vevőket, utóbbiak esetében 145 797 ellenőrzés történt.



Csökkent az érvényben levő hatósági házi karanténban levők száma - 11 959-en vannak - és csökkenést mutat a hazatérő magyar állampolgárok száma is, az elmúlt 24 órában 761 hatósági házi karantént rendeltek el - mondta.



Kérdésre válaszolva Lakatos Tibor elmondta: hétvégén rendszerint kétszer annyi rendőri intézkedésre van szükség, mint hétköznap, az emberek ilyenkor könnyebben kimozdulnak és szegik meg a szabályokat. Hozzátette: a szombati nap adatait összevetették az előző szombati számokkal, és arra jutottak, hogy kevesebb intézkedésre volt szükség az elmúlt 24 órában, mint egy héttel korábban.

MTI/Varga György

Egyértelművé tette: minden magyar állampolgárnak 14 napos hatósági házi karanténba kell kerülnie, aki személyforgalomban külföldről tér haza, ez alól csak a munkavégzés céljából ingázók és a teherforgalomban részt vevők képeznek kivételt.



Lakatos Tibor előrevetítette: az érettségik miatt a kormány tervezi, hogy különleges szabályokat hoz azokra a diákokra, akik külföldön élnek vagy kettős állampolgárok, de Magyarországon fognak vizsgát tenni és emiatt az országba utazni.



Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta: március 12-től vasárnapig több mint 930 ezer ember lépett be az országba, ebből a teherforgalomban nagyságrendileg 400 ezren, közülük 145 797 esetben a fuvarozók úti célja Magyarország volt.



Elmondta azt is, hogy a legnagyobb forgalom a magyar-szlovák határátkelőknél van, a 930 ezres beléptetésből 200 ezer ezen a szakaszon történt. Példaként említette, hogy az elmúlt 24 órában 799 magyar állampolgárt és 3209 külföldit léptettek be. A horvát és a szerb határszakaszokon ez 100-as nagyságrendű. A magyar-szlovák határszakasz mellett a magyar-román szakaszon van jelentősebb határforgalom - tette hozzá.



Beszámolt arról is, hogy a beléptetések során eddig egy magyar állampolgárnál vetődött fel a koronavírus gyanúja, őt egészségügyi intézménybe kellett szállítani.