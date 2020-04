Koronavírus-járvány

A szolnoki önkormányzat ellenőrizte a helyi idősek otthonát

Ellenőrzést tartottak az országos tisztifőorvos által elrendelt országos ellenőrzések részeként a szolnoki önkormányzat fenntartásában lévő idősek otthonában - számolt be szombaton az M1 aktuális csatorna híradója.



A műsorban elhangzott, hogy az intézmény dolgozói minden nap védőruhát viselnek és fokozottan ügyelnek a fertőtlenítésre. Az otthonban 220 idős ember él.



Horváth Erika, a Szolnoki Kistérség Többcélú Társulása Egyesített Szociális Intézményének vezetője a műsorban elmondta, a kormány által elrendelt látogatási tilalom mellett - saját hatáskörben - a közös étkezéseket és a csomagok fogadását is felfüggesztették.



Az M1 híradójában elhangzott az is, a kormány a veszélyhelyzet kihirdetésekor a lehető legszigorúbb higiéniás szabályokat és látogatási tilalmat írt elő az ilyen intézményeknek. A szigorításokat azonban a fenntartóknak kell betartatniuk - tették hozzá, megjegyezve, ez maradhatott el a Fővárosi Önkormányzat által fenntartott Pesti úti idősek otthonában, ahol szombatra 21-re nőtt a koronavírusban elhunytak száma.