Koronavírus

Lezárt települések, szigorú kijárási korlátozások a hétvégén

Az önkormányzatok a kormány felhatalmazása alapján újra elrendelik vagy meghosszabbítják, illetve néhol szigorítják a korábbi korlátozásokat.



Visegrádot szombat 8 órától vasárnap 24 óráig lezárják és a közterületi tartózkodást megtiltják. Zebegényt szombat 6 órától vasárnap 24 óráig zárják le, itt is tilos lesz közterületen tartózkodni. A mostani határozat annyiban tér el a húsvétitól, hogy kiskorú gyermek esetén nem érinti a szülői kapcsolattartást.



Szentendre belvárosa ezen a hétvégén is zárva lesz az autós turisták és a kerékpárosok előtt. A belvárosba a nem szentendreiek nem hajthatnak be gépkocsival és nem használhatják az Eurovelo 6 kerékpárút szentendrei, Duna-parti szakaszát sem, a 11-es út kerékpáros nyomvonalán kerülhetik ki a forgalomkorlátozás alá eső övezetet. A hétvégén "Kisoroszi teljes közigazgatási területén tilos a szabadidős tevékenység minden formája", és teljes parkolási tilalom érvényes.



A Balatoni Szövetség közlése szerint a balatoni települések nagy részén maradnak az eddigi lezárások, amelyek többnyire strandokat, parkolókat, kilátókat, mólókat, parti sétányokat, kikötőket érintettek. Révfülöpön szigorítanak: a településre csak a helyi lakcímkártyával rendelkezők hajthatnak be.



Siófokon szombat 0 órától vasárnap 24 óráig ismét kötelező a maszkviselés.



Keszthelyen - a veszélyhelyzet időtartama alatt - ezentúl minden péntek délután lezárják és hétfő délelőttig zárva tartják a Balaton-partot.



Továbbra is zárva vannak a strandok és a parkolók Balatonfüreden, Tihanyban, Alsóörsön és Balatonföldváron, és ezt a korlátozást újra elrendelik Balatonlellén is. Balatonalmádiban az üzletekben és a közforgalmú zárt helyeken a maszk viselése kötelező.



Sopronban péntek éjféltől szombat reggel hat óráig, szombaton este nyolc órától vasárnap reggel hat óráig és vasárnap este nyolc órától éjfélig a 18 év alattiak nem tartózkodhatnak közterületen.



Veszprémben szombat-vasárnap tilos a kirándulóhelyeket és a játszótereket látogatni, s csak áthaladás céljából lehet közterületen tartózkodni.



Szolnokon szombaton 0 órától vasárnap 24 óráig kizárólag maszkkal vagy a szájat, orrot takaró kendővel lehet belépni az üzletekbe. Vasárnap 24 óráig háromnál több ember csoportosulása tilos közterületeken.



Szombathelyen ismét csak gyalogosan vagy kerékpárral lesz megközelíthető a Csónakázó-tó, az Emlékmű-domb, a Sportliget és a parkerdő. A főtéren és a parkokban kötelező lesz a maszkviselés, 18 éves kor alattiak pedig este nyolc és reggel hat óra között nem mehetnek közterületre.



Székesfehérváron közterületeken kötelező a maszkviselés, 18 év alattiaknak tilos közterületre menniük mindkét nap 20 órától másnap reggel 6 óráig. Háziállatot sétáltatni csak a lakóhely bejáratától számított 1000 méteres körzeten belül lehet.

Kecskeméten tilos az utcákra menni péntek éjféltől és szombat este tíz órától reggel hat óráig, valamint vasárnap este tíz óra és éjfél között. Ez alól csak az mentesül, aki munkába, gyógyszertárba megy, sürgősségi orvosi ellátást vesz igénybe vagy hivatásbeli kötelezettséget teljesít.



Miskolcon a turistaforgalomban és a hétvégéken gyakran használt parkolókat ismét lezárják a hétvégén. A lakossági parkolással is érintett parkolókat az ott lakók továbbra is használhatják.



Győrben köztereket nem zárnak le a hétvégén, de csak a folyamatos haladás megengedett két méter távolság megtartásával.



Debrecenben továbbra sem látogatható a nagyerdei parkerdő.



Egerben péntek éjféltől hétfő hajnalig újra lezárják a tömeges szabadidős tevékenységek elől a belváros és a település turisztikailag leglátogatottabb közterületeit, parkolóit.



Dunaújvárosban vasárnap éjfélig az Alsó- és Felső Duna-part, valamint a Szalki-sziget csak egyéni szabadidős tevékenység és háziállat sétáltatása céljából látogatható.



Pécsen tilos a belépés a tüskésréti szabadidőparkba, a tettyei közparkba, a Mandulás parkba, a malomvölgyi tavaknál pedig csak horgászok lehetnek.



Orfűn a hétvégén a Pécsi-tó körüli sétányt csak a helyiek, az üdülőtulajdonosok és az érvényes horgászjeggyel rendelkezők használhatják.



Tiszafüred az előző hétvégéhez képest szigorított: szombat-vasárnapra lezárták a város közigazgatási területét. A 33-as főúton átmenő forgalom kivételével a városba nem engednek be idegeneket. Nem érinti a korlátozás az ingatlantulajdonosokat, a városban egyedül élő hozzátartozójukat ellátókat, a Tiszafüreden munkát végzőket, a megkülönböztető jelzéssel ellátott járműveket, az áruszállítást és a helyi étel-házhozszállítást.



Pákozd is csak a helyieknek engedélyezi az egyéni sportolást és a szabadidős célú gyalogos közlekedést a hétvégén, de 65 év felettieknek azt sem. A településen csak az átmenő kerékpáros forgalom engedélyezett, a főbb nevezetességeket lezárják.



Velencén a parkolási korlátozások a veszélyhelyzet végéig érvényben maradnak.



Gyöngyös ismét lezárja a Mátra összes parkolóját, így Mátrafüreden, Mátraházán és a Kékestetőn is. Emellett a hétvégén újra kötelező a maszk- és kesztyűviselés.



Tatán a hétvégén nem látogatható az Angolkert, az Öreg-tó partja és a Réti 8-as tó, a tatai vár és az Esterházy-kastély környéke.



Szarvas megerősítette korábbi intézkedéseit, így a városban csak ottani állandó lakcímmel rendelkezők tartózkodhatnak.



Szentesen a húsvéthoz hasonlóan a hétvégén tilos minden összejövetel, közterületen legfeljebb hárman csoportosulhatnak. Az üzletekben a dolgozók számára kötelező a maszk és a kesztyű viselése, az üzlethelyiségekben 5 négyzetméterenként legfeljebb egy vevő tartózkodhat.

Címlapfotó: Rendőrök a Margit híd lezárt margitszigeti bejárójánál 2020. április 10-én. MTI/Szigetváry Zsolt