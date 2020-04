Koronavírus

Gazdaságvédelmi akcióterv: postai úton is átvehetőek lesznek a diplomák

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a nyelvvizsga amnesztia kapcsán tájékoztatta a felsőoktatási intézményeket az oklevelek kiosztásának lehetséges formáiról - közölte a szaktárca pénteken az MTI-vel. Jelezték: a rendelkezés értelmében a haladéktalanul kiadandó dokumentumok postai úton, hivatalos iratként is kézbesíthetőek.



A minisztérium közleményében felidézte: a gazdaságvédelmi akcióterv részeként mindenki mentesül a nyelvvizsga-kötelezettség alól, és így megkaphatja oklevelét, aki 2020. augusztus 31-ig sikeres záróvizsgát tett vagy tesz a felsőoktatásban, de az oklevél megszerzésének feltételéül előírt nyelvvizsgát nem tette le.



Kifejtették: ebbe a körbe beletartozik mindenki, akinek akár több nyelvvizsgát, felsőfokú vagy szakmai nyelvvizsgát kellett volna tennie a diplomaszerzéshez. A rendelkezés a doktori képzések kivételével minden képzési formára - a korábbi főiskolai és egyetemi képzésekre, az alapképzésekre, mesterképzésekre, osztatlan képzésekre és a felsőoktatási szakképzésekre is vonatkozik, a finanszírozási formától (ösztöndíjas vagy önköltséges) függetlenül. A tájékoztató levél értelmében a felsőoktatási intézményeknek az oklevelek kiadását haladéktalanul meg kell kezdeniük - hívta fel a figyelmet a minisztérium.



Közlésük szerint a dokumentumok kiadása történhet postai úton hivatalos iratként, vagy a járványügyi rendelkezések szigorú betartása mellett személyesen is. Egyes esetekben - különösen a régebben záróvizsgázottaknál - az oklevél kiállításához szükség lehet az intézményekkel történő adategyeztetésre.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium a felsőoktatási intézmények segítségével és közreműködésével mindent megtesz annak érdekében, hogy a jelenlegi hallgatók a járványhelyzet miatt kialakult körülmények között is sikeresen folytathassák, fejezhessék be tanulmányaikat - írták.