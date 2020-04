Végre nem kukkolja őket senki: szerelembe estek a jegesmedvék Nyíregyházán - videó

Évek óta bíztunk abban hogy szerelembe esnek a jegesmedvéink, de ezidáig nem jutottak el a párzásig. Most viszont már napok óta heves udvarlásnak vagyunk szemtanúi - írta Facebook-oldalán a Nyíregyházi Állatpark. Hasonló jelenséget figyeltek meg a hongkongi állatkertben is, ahol a látogatók elmaradása a pandák szexuális étvágyát ébresztette fel.

Giant pandas Ying Ying and Le Le succeeded in a natural mating, @Ocean_Park has announced. "We hope to bear wonderful pregnancy news to Hong Kongers this year and make further contributions to the conservation of this vulnerable species," the park's Michael Boos said. pic.twitter.com/yJCpCdVHeK