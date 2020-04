Nébih

Rajzpályázat és játékos foglalkoztató füzet az élelmiszer-pazarlásról

Élelmiszer-pazarlásról szóló rajzpályázattal és a Mese habbal, szülinappal című mesekönyv foglalkoztató füzetével támogatja a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal (Nébih) a digitális munkarendben zajló oktatást - közölte az intézmény csütörtökön az MTI-vel.



A rajzpályázatra 3-6. osztályos diákok jelentkezését várják élelmiszerpazarlás témájú alkotásokkal május 4-ig - olvasható a Nébih közleményében. A nyertes pályaművek készítőit értékes ajándékcsomaggal, iskolájukat pedig - a fenntarthatóság jegyében - komposztáló ládával jutalmazzák. A részletes felhívás elérhető a Maradék nélkül program honlapján.



Mint írják, a Nébih oktatási segédanyagainak sorát az élelmiszer-pazarlás megelőzését célzó Maradék nélkül program általános iskolásoknak szóló kiadványa nyitotta, amelyet most rajzpályázat is színesít. Emellett a tavaly megjelent Mese habbal, szülinappal című élelmiszerbiztonsági mesekönyvhöz egy játékos foglalkoztató füzet is elérhetővé vált. A 8-12 éves korosztály számára szóló feladatok a háztartási teendőkön - a bevásárlástól az élelmiszer-tároláson át az ételkészítésig - vezetik végig a diákokat.



Az anyagok az interneten bárki számára szabadon hozzáférhetők a Nébih központi honlapján, valamint Ételt Csak Okosan! kampányának Gyereksarok oldalán.