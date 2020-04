Bűnügy

Meghosszabbították a szerbiai magyar bérgyilkos letartóztatását

Meghosszabbította a bíróság csütörtökön annak a szerbiai magyar bérgyilkosnak a letartóztatását, aki ellen Magyarországon és Hollandiában is emberölés miatt folyik büntetőeljárás. 2020.04.16 15:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A csantavéri születésű szerb-magyar kettős állampolgár D. Csabát az elmúlt év márciusában egy prágai szállodában fogták el a cseh hatóságok nemzetközi elfogatóparancs alapján, majd július 19-én átadták a magyar rendőröknek.



A Fővárosi Törvényszék azt közölte, hogy a Budai Központi Kerületi Bíróság három hónappal, vagyis 2020. július 20-ig meghosszabbította a gyanúsított letartóztatását.



A megalapozott gyanú szerint a férfi 2018 szeptemberében egy budapesti bevásárlóközpont mögötti területen fejbe lőtt egy magyar vállalkozót, akit kokainvásárlás ürügyén csalt a helyszínre. Az áldozat holttestét egy közeli patakba húzta, majd a sértett személyes irataival, mobiltelefonjával és táskájával távozott a helyszínről.



A férfi megalapozottan gyanúsítható azzal is, hogy 2018. július végén Amszterdamban egy kávézóban előre kitervelten fejbe lőtt egy horvát állampolgárt, aki meghalt - ismertették.



Felidézték, hogy az ügyészség szökés, elrejtőzés, bűnismétlés és a bizonyítási eljárás megnehezítésének, meghiúsításának veszélye miatt indítványozta a gyanúsított letartóztatásának meghosszabbítását.



A bíróság megállapította, hogy a gyanúsított esetében a szökés, elrejtőzés, bűnismétlés, illetve a nyomozás megnehezítésének, bizonyítékok eltüntetésének veszélye továbbra is fennáll, ezért újabb három hónapra elrendelte a férfi letartóztatását.



A végzés nem végleges - tartalmazza a Fővárosi Törvényszék közleménye.



A rendőrség tavaly július 19-én közölte: előre kitervelten, több ember sérelmére elkövetett emberölés és csalás megalapozott gyanúja miatt folytat eljárást D. Csaba ellen. Emellett több másik emberölési ügyet is vizsgálnak.



Az adatok szerint a 38 éves férfi 2018 szeptemberében 11 kiló kokaint kínált eladásra egy magyar vállalkozónak, akivel egy bevásárlóközpont mögött, egy a Szilas-patakhoz vezető murvás úton találkozott. A gyanúsított kokain helyett édesítőszert tett az egyenként 1 kilós csomagokba, amelyeket autóval vitt a találkozóra. Amikor a sértett a gépjárműbe hajolva ellenőrizni akarta a csomagokat, D. Csaba fejbe lőtte, majd a holttestet a Szilas-patakba húzta.



D. Csaba tavaly júliusban a nyomozási bíró előtt beismerte a Magyarországon elkövetett emberölést, de a csalás bűntettét tagadta, a Hollandiában elkövetett emberöléssel kapcsolatban pedig nem tett vallomást.



Sajtóinformációk szerint D. Csaba Szerbiában és Spanyolországban is követett el bűncselekményt.



Tavaly márciusi elfogásakor a rendőrség azt közölte: a férfi ellen három ország is elfogatóparancsot adott ki. Szerb sajtóorgánumok beszámolója szerint az amszterdami és budapesti gyilkosságok mellett a férfi Belgrádban is követett el emberölést.