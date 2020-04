Koronavírus

Egészségügyi védőfelszerelést ajándékozott Magyarország Boszniának

Kétszázezer maszkot és tízezer orvosi védőruhát ajándékozott csütörtökön Magyarország Bosznia-Hercegovinának annak érdekében, hogy a nyugat-balkáni ország meg tudja őrizni védekezési kapacitását. 2020.04.16 21:30 MTI

A védőfelszerelést Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter adta át Szarajevóban és Banja Lukában. A tárcavezető a helyszínen kiemelte: Magyarország a Nyugat-Balkán szomszédságában él, ezért az az érdeke, hogy ott béke, nyugalom, stabilitás és fejlődés legyen. Szijjártó Péter rámutatott, hogy Bosznia-Hercegovina kifejezetten kulcsszerepet játszik a térség stabilitásának és békéjének megőrzésében.



A külgazdasági és külügyminiszter felhívta a figyelmet arra, hogy Bosznia-Hercegovina komoly kihívások előtt áll az illegális migráció tekintetében. "Ez egy migrációs útvonal, ezért fontos, hogy az ország a jövőben is mindent megtegyen az illegális migrációs folyamatok megállítása érdekében" - húzta alá.



Szijjártó Péter csütörtöki boszniai útja során találkozott Bisera Turkovic külügyminiszterrel, Fahrudin Radoncic biztonsági miniszterrel, valamint Milorad Dodikkal, a háromtagú boszniai államelnökség szerb tagjával.



Mint mondta, tárgyalópartnereivel egyetértettek abban, hogy "az illegális migráció veszélyes, meg kell állítani, és most nemcsak biztonsági, hanem nagyon komoly egészségügyi kockázattal is jár". Ezért - annak érdekében, hogy Bosznia-Hercegovina védekezési kapacitása ne csökkenjen - Szarajevónak és Banja Lukának ugyanolyan mértékű segítséget, 100-100 ezer maszkot, valamint 5-5 ezer orvosi védőfelszerelést ajándékozott Magyarország.



Szijjártó Péter emlékeztetett arra is, hogy Magyarország a kezdetek óta segíti Bosznia euroatlanti és európai integrációs törekvéseit. Felhívta a figyelmet arra, hogy 2022 végéig a magyar nagykövet látja el Szarajevóban a NATO-kapcsolattartó nagyköveti pozíciót, emellett négy magyar tiszt szolgál a NATO szarajevói parancsnokságán, és 168 magyar katona teljesít szolgálatot az Európai Unió boszniai katonai műveletében, és dolgozik magyar európai integrációs szakértő a külügyminisztérium stábjában is.