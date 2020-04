Koronavírus

Országos tisztifőorvos: 60 beteg van lélegeztetőgépen

Folyamatosan nő a kórházi kezelésre szoruló koronavírusos betegek száma Magyarországon, jelenleg 729 embert ápolnak egészségügyi intézményben, közöttük hét gyerek van - mondta el az országos tisztifőorvos a koronavírus-fertőzés elleni védekezésért felelős operatív törzs online sajtótájékoztatóján csütörtökön.



Müller Cecília közölte: a kórházban kezelt fertőzöttek közül 60-an szorulnak lélegeztetőgépre, tehát az intenzív terápiás kezelésen felül a lélegeztetés is szükséges a kezelésükhöz. Mindezek miatt fontos a kórházak felkészítése, az ágykapacitás bővítése - fűzte hozzá.



Magyarországon jelenleg 1652 - a kijelölt laboratóriumokban elvégzett vizsgálattal igazolt - koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván, 199-en gyógyultak meg, de az elhunytak száma is tovább nőtt, ők jellemzően valamilyen krónikus betegségben szenvedő idősek voltak - sorolta az országos tisztifőorvos.



A szakember a fertőzöttek korcsoportok közti megoszlásáról szólva elmondta: 35 százalékuk 70 év feletti, 30 százalék 50-69 év között, 23 százalék 30-49 év közötti, 10 százalék 15-29 év közötti, a fertőzöttek 2 százaléka pedig ennél fiatalabb. A fertőzöttek területi megoszlására jellemző, hogy 60 százalékuk a fővárosban illetve Pest megyében koncentrálódik.



A fertőzés terjedése egyelőre egyenletes, "nem robbant be". Az egyetlen fertőzési góc egy idősotthon - jegyezte meg Müller Cecília.



Elmondta: megkezdődött az idősotthonok ellenőrzése. 11 intézményben észleltek koronavírusos megbetegedést, de nagyobb számban csak két helyen, a Pesti és a Rózsa úti otthonban, a többi idősotthonban 20-nál kevesebb a fertőzöttek száma.



A Pesti úti otthonban még zajlik a vizsgálat, ennek részeként az orvosi ellátás folyamatosságát is ellenőrzik - tette hozzá.



A szakember kitért arra is: a koronavírusos beteg sok esetben otthon is gyógyulhat. Akinek az állapota kórházi ellátást tesz szükségessé, annak a hazabocsátására vagy akkor kerülhet sor, ha már két negatív tesztet produkált, vagy ha jó állapota miatt már nem indokolt kórházi kezelése, de még pozitív a tesztje, akkor otthon kell elkülöníteni. Aki nem koronavírus-fertőzöttként kerül kórházba, azt elbocsátása után 14 napig kell elkülöníteni.



Müller Cecília újságírói kérdésre elmondta: az állami mellett az önkormányzati, egyházi, illetve magánfenntartású idősek otthonait is ellenőrizni fogják. Ezekre az intézményekre fenntartótól függetlenül egyforma követelmények vonatkoznak és egyformán is fogják azokat ellenőrizni.



Kérdésre válaszolva a szakember arra figyelmeztetett, hogy a textilmaszkokat használat után nyomban ki kell mosni és fertőtleníteni, tartós használat esetén pedig 4 óránként.

Arra a kérdésre, mi lehet az oka, hogy míg más országokban napról napra sok száz vagy ezer új fertőzöttet is találnak, addig Magyarországon csak néhány tucatnyit, a tisztifőorvos úgy válaszolt: ez jelentheti azt, hogy időben sor került a korlátozásokra, az emberek fegyelmezetten betartják azokat, így pedig a hatóságoknak sikerül kordában tartani a járványt.



Müller Cecília elmondta azt is, hogy 11 szociális intézményben tudnak fertőzöttekről, ezek között azonban nincs gyermekintézmény.