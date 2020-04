Koronavírus

Operatív törzs: három kórházban indult büntetőeljárás védőeszközök eltűnése miatt

A kórházparancsnokok feljelentése alapján három kórházban indult büntetőeljárás védőeszközök eltűnése miatt - közölte a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs ügyeleti központjának munkatársa a csütörtöki online sajtótájékoztatón.



Kiss Róbert ismertette: a kórházparancsnokok a védőeszközök készletezése, raktározás során több esetben hiányosságot tapasztaltak, és jelzéseik alapján három kórháznál indult büntetőeljárás vagyon elleni bűncselekmény miatt. Literes kiszerelésű fertőtlenítők, szájmaszkok, kézfertőtlenítő gélek, felületfertőtlenítők, vizsgálókesztyűk, törlőkendők és informatikai eszközök is tűntek el az érintett intézményekből.



Az alezredes elmondta, hogy pénteken a Waberer's logisztikai vállalat 17 fővárosi és 47 vidéki kórházba szállít egyéni védőeszközöket. Megjegyezte: a kórházakban egyheti készletnek kell rendelkezésre állnia egyéni védőfelszerelésekből.



Beszámolt arról is, hogy elfogtak, majd idegenrendészeti őrizetbe helyeztek egy Magyarországról kitoloncolt - korábban koronavírus-fertőzéssel kezelt - iráni állampolgárt, aki megszökött a hatósági intézkedések elől. Őt a Terrorelhárítási Központ (TEK) kutatta fel és a Készenléti Rendőrség fogta el. Tíz társának csütörtökön kell elhagynia az országot "kíséréssel történő kitoloncolás mellett". Emlékeztetett arra, hogy az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság azért utasította ki a tizenegy, a Dél-pesti Centrumkórházban koronavírus-fertőzéssel kezelt iráni állampolgárt, mert a kórházban márciusban kirívóan közösségellenes, erőszakos magatartást tanúsítottak, és megszegték a járványügyi zárlattal kapcsolatos szabályokat is.



A járványhelyzettel kapcsolatos büntetőeljárásokról szólva közölte: 226 eljárás indult, ebből 59 rémhírterjesztés, 26 közveszéllyel fenyegetés, 62 csalás, 13 pedig járványügyi szabályszegés miatt. Gyanúsítottként 46 embert hallgattak ki. A kijárási korlátozással összefüggésben eddig 19 837 esetben intézkedtek, ebből 11 166-szor figyelmeztettek, 4465-ször helyszíni bírságot szabtak ki, 4206-szor pedig feljelentést tettek. Az elmúlt 24 órában Budapesten 441-szer intézkedtek, 286 embert figyelmeztettek, 76 helyszíni bírságot szabtak ki, 79 embert feljelentettek.



Szerdán tömegesen megszegték a kijárási korlátozás szabályait Szombathelyen, ahol egy zöldhulladék-tároló égett három hektáron - jelezte. A rendőrség lezárta az odavezető utat, ennek ellenére egy közeli bevásárlóközpontba körülbelül háromszáz autóban családok érkeztek, hogy figyeljék a tűzoltók munkáját. A rendőrök kiürítették a parkolót, és ahogy vonultak el az autók, megbénították a környező utcák forgalmát is. A rendőrség a kijárási korlátozások szabályainak betartását kérte mindenkitől - ismertette.

Kiss Róbert szólt arról is, hogy az érvényben lévő hatósági házi karanténok száma csökkent, már csak 12 737 van érvényben, ugyanis a 14 napos időtartamot a legtöbben már kitöltötték. A rendőrség 216 996 esetben ellenőrizte a hatósági házi karantén szabályainak megtartását.



Kérdésre válaszolva közölte: valóban megjelent egy fővárosi hajléktalanszállón is a koronavírus, erről szerdán értesítette őket a mentőszolgálat. A kontaktuskutatás alapján három embert azonosítottak, kettőt már meg is találtak közülük, "velük kapcsolatban a kórházi intézkedéseket megkezdték". Felvették a kapcsolatot a fővárosi kormánymegbízottal is, aki intézkedett az intézmény fertőtlenítéséről. Az intézményvezetőtől tudják, hogy kedd este kisebb tömeg alakult ki a szálló előtt, ezért csoportosan engedték be az embereket. Az operatív törzs azt kérte az intézményvezetőtől, hogy ha legközelebb indokot lát a tömeges beengedésre, akkor ehhez kérje a rendőrök segítségét - ismertette Kiss Róbert.



A határforgalomról azt mondta, kisebb várakozás Hegyeshalomnál van, a belépő teherforgalomban.