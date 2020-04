Koronavírus-járvány

Koronavírus - Már kétszázmillió forintnál több adomány érkezett a Nemzeti összefogás számlájára

Már több mint kétszázmillió forint adomány érkezett a veszélyhelyzet elrendelése óta a nemzeti összefogás vonalán, illetve számlaszámán keresztül - jelentette be Soltész Miklós államtitkár, a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanács (NHKT) elnöke csütörtökön Csömörön.



Az adományokat karitatív szervezeteken keresztül fogják eljuttatni a rászorulóknak - tette hozzá.



A Miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a CaliVita International magyarországi képviseletének 61 millió forint értékű, az NHKT-nak és segélyszervezeteknek szánt vitaminfelajánlása átadásán vett részt Csömörön.



Soltész Miklós az eseményen felidézte: hét éve, a dunai árvíz idején hozta létre a kormány a Nemzeti Humanitárius Koordinációs Tanácsot, amelynek az a célja, hogy összekösse a karitatív szervezeteket, a Belügyminisztériumot és a szociális terület képviselőit. Így juttatják el az adományokat a szociális intézményekbe, idősotthonokba és a fogyatékossággal élők intézményeibe.



Tátrainé Szilágyi Ágnes, a CaliVita Magyarország képviselője elmondta, hogy az önkéntességet és adományozást koordináló akciócsoport felhívására ajánlott fel cégük 61 millió forint értékű vitamint az NHKT-nak és segélyszervezeteknek.



Révész Máriusz, az önkéntességet és adományozást koordináló kormányzati akciócsoport vezetője arról beszélt: a magánszemélyek, vállalatok adományozásaiból is látszik, milyen széles körű a járvány megfékezéséért létrejött összefogás.



Hozzátette: azért is örül a CaliVita adományának, mert a koronavírus-járvány idején különösen fontos az erős immunrendszer. A karitatív szervezetek juttatják el a vitaminokat a legrászorultabb családoknak, sokszor a saját egészségüket is kockáztatva - mondta az akciócsoport vezetője.