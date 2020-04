Koronavírus-járvány

Budapest megvár! - imázsfilm készült az elnéptelenedett fővárosról - videó

Budapest megvár! címmel karantén-imázsfilmet készített a Budapesti Fesztivál- és Turisztikai Központ. A videó alatt azt írják, Budapest mindig is lélegző, vibráló élettér volt, amelyet az itt élők és ide látogatók töltöttek meg igazán tartalommal. A város most szunnyadva készül arra, hogy ismét boldogan fogadhasson minket az utcáin. A napsütésben két művész, Feledi János és Lukács Miklós kelti életre az ismerős, most mégis csendes tereket, sugallva, hogy nemsokára mi is újra együtt lélegezhetünk a várossal.