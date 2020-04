Pártok

Novák Katalin: elindult a Fidesz angol nyelvű honlapja

Elindult a Fidesz angol nyelvű honlapja, hogy rendszeresen, hiteles információt nyújtson a nagyobbik kormánypárt aktuális döntéseiről - közölte Novák Katalin, a Fidesz alelnöke szerdán az MTI-vel. A honlap a www.fidesz.hu/int linken érhető el. Kiemelte: a honlap célja az, hogy véget vessen a tömegesen megjelenő álhírgyártásnak.



Mint mondta: a Fidesz Európa és az Európai Néppárt egyik legsikeresebb pártja, 2010 óta azon dolgozik, hogy a magyar emberek és családok megerősítésével Magyarország évről évre egyre sikeresebb ország lehessen.



Tevékenysége iránt nemzetközileg is nagy az érdeklődés, sokszor pedig vitatják a meghozott döntéseket, mert a média "egyoldalúan, álhírekre alapozva tálalja" a Fidesszel kapcsolatos ügyeket - tette hozzá.



Kiemelte: a honlap célja ezért az, hogy véget vessen a tömegesen megjelenő álhírgyártásnak. Ennek érdekében havi tájékoztató levélben megosztják, milyen aktualitások vannak a magyar pártpolitikában és a Fidesz háza táján, valamint hírt adnak minden nemzetközileg is nagy érdeklődést kiváltó eseményről, történésről - tudatta az államtitkár.



Novák Katalin felhívta a figyelmet arra is, hogy világszerte minden kormány igyekszik a koronavírus-járvány ellen minél gyorsabban és hatékonyabban fellépni, ezért most nem a pártpolitikai csatározásoknak van itt az ideje.