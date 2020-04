Gyász

Valószínűleg elpusztul a ligetvédők táborának leégésekor megsérült, öreg platán

A szakértők szerint kérdéses, hogy életben maradhat-e az az idős, nagy értékű platán, amely a ligetvédők táborának március végi leégésekor szenvedett súlyos sérüléseket - közölte az MTI-vel kedden a Liget Budapest beruházásért felelős Városliget Zrt.



Mint a közlemény felidézi, március 26-án a délelőtti órákban a Városliget területén kigyulladt és leégett a magukat ligetvédőknek nevező csoport egy nagyobb sátra. A csoport a gyülekezési törvény adta lehetőséggel visszaélve, a rendőrségnél bejelentett, a terület vagyonkezelője által kényszerűen eltűrt módon, életvitelszerűen tartózkodik a Városligetben, demonstráció jogcímén - emlékeztettek.



Személyi sérülés nem történt, ám jelentős környezeti károk keletkeztek, a park egyik ikonikus platánja súlyosan megsérült, állapota menthetetlennek tűnik. A fa törzse a talajszinttől 4,5-5 méter magasságig mintegy 60 százalékban megégett - közölte a Városliget Zrt.

MTI/Városliget Zrt.

A tűzesetről készült szakvélemény szerint a fa háncs- és kambiumszövete oly mértékben sérült, hogy a fotoszintéziskor előállított szerves tápanyagok szállítása megszűnt a szervezetében. További súlyos probléma, hogy a platán gyökérnyaka mélyen megégett, ami jelentősen gyengíti annak statikai állékonyságát.



A Városliget Zrt. és szerződéses partnerei minden lehetséges eszközt bevetnek annak érdekében, hogy megmentsék a fát, ilyen jelentős sérülések esetén azonban kis esély mutatkozik még a részleges gyógyulásra is. A szakemberek véleménye alapján a legjobb esetben is csak jelentős maradandó sérülésekkel, nagy lomb- és törzskárokkal, torzóként fog tovább élni - áll a közleményben.



A park közepén, a ligetvédők táborában kitört tűzeset miatt a Városliget Zrt. levélben fordult Karácsony Gergely főpolgármesterhez, amelyben arra kérte a városvezetőt, hogy az irányítása alatt álló, a vonatkozó jogszabályok szerint a közterületek felügyeletért felelős szervezet, a Fővárosi Önkormányzati Rendészeti Igazgatóság (FÖRI) hatékonyan lássa el a feladatát, megóvva a parkot a hasonló káresetektől.



A Városliget Zrt. sajnálatosnak és elfogadhatatlannak tartja, hogy a park védelmére hivatkozva, a gyülekezési jog adta eszközökkel tudatosan visszaélve, nem egyszer kezdetleges tűzhelyeket is üzemeltetve, életvitelszerűen tartózkodjanak csoportok Városligetben. A mostani nem az első alkalom, amikor súlyos környezeti károkat okoz a magát ligetvédőknek nevező csoport, ugyanis az egyik táboruk már 2018. január 30-án már leégett - emlékeztet a közlemény.



Mint a Városliget Zrt. közölte: a további környezeti károk megelőzése érdekében feljelentést tettek.