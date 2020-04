Koronavírus-járvány

Új eszközökkel bővül a légi egészségügyi kiürítési képesség

honvedelem.hu

Gyors, biztonságos és izolált betegszállítást tesznek lehetővé azok az izolációs kapszulák, amelyekkel a Magyar Honvédség légi egészségügyi kiürítési képességét erősítették - írta koronavirus.gov.hu szombaton.



Kifejtették: figyelemmel az új koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzetre, úgynevezett izolációs kapszulákkal bővül az Airbus A-319-es repülőgépek felszereltsége.



Horváth Péter orvos ezredes, a Magyar Honvédség egészségügyi főnökének helyettese elmondta: az eszközöket azért vásárolta meg a Magyar Honvédség, hogy az egészségügyi légi kiürítés képességgel is bíró Airbus A-319 típusú repülőgépeken biztonságos, fertőzésveszélytől mentes körülmények között, gyorsan hazaszállíthassanak bárkit.



Kiemelte: "ez az eszköz lehetőséget nyújt arra, hogy például külföldi missziókból hazaszállítsunk esetlegesen fertőzött betegeket is. Nemcsak a repülőeszközökön történő felhasználásra alkalmas, hanem a betegek földi szállítását is megkönnyíti". Tájékoztatása szerint ez a kapszula arra képes, hogy körülbelül 8-10 órán keresztül biztosítsa a beteg a stabil szállítását úgy, hogy közben megakadályozza az esetleges további fertőzés lehetőségét.