Koronavírus/Húsvét

Csak helyiek használhatják a Duna-parti kerékpárutat Szentendrén

Csak szentendrei kerékpárosok használhatják a húsvéti ünnepek alatt Pest megyei városban a Duna-parti kerékpárutat és bezárnak a belvárosi cukrászdák, lángossütők is - közölte a település önkormányzata szombaton az MTI-vel.



Azt írták: az autós forgalom korlátozására hozott korábbi rendelet nem hozott kellő eredményt, az autós turisták ugyan elkerülték a várost, de megtöbbszöröződött a kerékpáros-forgalom. A kerékpárosok kisebb nagyobb csoportokban jelentek meg a Duna-korzón, a belvárosban és felkeresték a nyitva tartó cukrászdákat, lángossütőket, ahol csoportosulások alakultak ki. Ezért tovább szigorítanak a korábbi korlátozásokon.



Az önkormányzati rendelet szerint a városba vezető kerékpárút északi és déli pontjánál igazoltatások lesznek, a húsvéti ünnepek alatt csak azok használhatják az Duna-parti kerékpárutat - az Eurovelo 6 szentendrei szakaszát - akiknek lakóhelye, tartózkodási helye vagy magánlakása van Szentendrén.



A nem szentendrei kerékpárosokat a 11-es útra terelik, ahol a kijelölt nyomvonalon kerülhetik el a belvárost - tették hozzá.



Fülöp Zsolt polgármester emellett az érintett üzletvezetőkkel egyeztetve úgy döntött, hogy vasárnaptól elrendeli a belvárosi cukrászdák és lángossütők bezárását a húsvéti ünnepekre. közlemény idézi a polgármestert, aki úgy fogalmazott: most mindannyiunk érdeke az izoláció, az elzárkózás, a társadalmi távolságtartás, akármilyen kellemetlen is ilyen szép tavaszi napokon.



A városvezetés arra kéri mindazokat, akiknek kedvelt hétvégi kirándulóhelye a város, hogy amíg a járvány el nem múlik, ne látogassanak Szentendrére.