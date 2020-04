Járvány

A polgármester szerint a borsodnádasdi idősotthon lakóinak a fele koronavírusos

A borsodnádasdi idősotthon legalább fele koronavírus-fertőzött lehet - írta Facebook-posztjában a település polgármestere, Kormos Krisztián.



A polgármester pénteken azt jelezte, hogy három új fertőzöttet találtak, így összesen négy pozitív van az otthonban, amelynek egyébként nem az önkormányzat a fenntartója. Kormos szombaton még több megbetegedést jelentett, de adatairól azt mondta, nem hivatalosak, de hitelesnek mondható helyről származnak. A napokban egyébként az otthon összes ellátottját is gondozóját tesztelték, derült ki a posztból, ahogy az is, hogy a teszteléseket és kontaktkutatásokat folytatni fogják a hatóságok.



"A mai napon érkeznek a tesztek eredményei az érintettekhez - amiről nem hivatalosan, de hitelesnek mondható helyről - elmondható, hogy az intézmény jelentős százaléka koronavírussal fertőzött. Ténylegesen nem tudok pontos számokat, de úgy tűnik a 41 fős intézmény több, mint fele érintett" - írta Kormos.



A polgármester, bár erre nincs bizonyítéka, azt is írta, hogy nem csak az intézményben, hanem annak falain kívül is lehetnek fertőzöttek.