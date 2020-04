Koronavírus

A tisztifőorvos kivizsgáltatja, hogy megfelelő orvosi ellátást kaptak-e a Pesti úti idősotthon lakói

Az országos tisztifőorvos kivizsgáltatja, hogy megfelelő orvosi ellátást kaptak-e a fővárosi Pesti úti idősotthon lakói - közölte az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs szombati online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília ismertette: a jogszabály szerint a kétszáz embernél többet gondozó intézményekben teljes, nyolcórás főmunkaidőben dolgozó orvost kell biztosítani. A kisebb intézményben heti bontás szerint rendelkezik a jogszabály az orvosi ellátásról. Ez a minimum - közölte, megjegyezve, hogy a járvány ideje alatt fokozott ellátásra van szükség.



Azt is közölte, hogy a honvédség bevonásával teljes fertőtlenítést rendelt el a Pesti úti idősotthonban.



Elmondta, hogy az otthonban az első igazolt eset egy dolgozó volt. Megjegyezte azt is, hogy problémák voltak az orvosi ellátással, ez is hozzájárulhatott a tömeges megbetegedéshez. Hozzátette, ellenőrizni fogják, hogy a fenntartó fővárosi önkormányzat végrehajtja-e az azonnali rendelkezéseket.