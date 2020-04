Koronavírus/Húsvét

Bogárdi Szabó István: az idei ünnepet végigkíséri a szorongás

Az idei húsvétot végigkíséri a járvány miatti szorongás, de ünnepelni fogunk, ahogy lehet - mondta Bogárdi Szabó István, a Magyarországi Református Egyház zsinatának lelkészi elnöke az MTI-nek.



Kiemelte: nemzedékek óta nincs tapasztalatunk, hogy mit kell ilyen helyzetben tenni, miként kell viselkedni, hogy lehet túlélni. Talán az 1956-os forradalom leverése utáni kijárási tilalom, a lakosság világháború alatti helyzete vagy az első világháború utáni spanyolnátha lehettek a mostani helyzethez hasonlók, de ezek nem személyes tapasztalatai a társadalom nagyobb részének.



A református püspök szerint, bár a legmélyebb okokat majd a járvány után, visszatekintve fogja az emberiség meglátni, "ahhoz nem kell sok bölcsesség, hogy felismerjük", illúzió volt az emberiség hite, hogy uralja a világot.



"Azzal az önhittséggel éltünk, hogy igazi veszély nem leselkedik ránk a világban, ha mégis, az villámgyorsan legyőzhető vagy izolálható" - mondta.



Meglátása szerint a járvány talán figyelmeztetés, hogy az emberiség elkerülje a hanyagságából, elbizakodottságából fakadó még nagyobb veszélyeket.



Bogárdi Szabó István szólt arról is: bár korlátok között, a templomi közösségről lemondva telik az idei húsvét, ez a helyzet jó lehetőség is, hogy a családok házi áhítatot tartva ünnepeljenek.



Elmondta: a templomok bezárását és az átállást az online istentiszteletekre a hívek "zökkenőmentesen" vették. A döntés, hogy zárva maradnak a templomok, először "mindannyiunkat sokkolt", "bánatosak vagyunk, hiszen együtt jó Isten elé állni". Ugyanakkor a mostani ideiglenes helyzetben a rendelkezésre álló kommunikációs formák érdekes módon egyelőre elmélyítik a kapcsolatokat - mondta, hozzátéve, hogy a folyamat vége még nem látható.



Kifejtette: a gyülekezeti tagok vasárnaponként egy-egy alkalommal 1-1,5 órát töltenek együtt, az istentiszteletek előtt és után viszonylag keveset beszélnek egymással, a templomon kívül pedig csak ritkán találkoznak. Ezek az emberek most a közösségi oldalakon egészen intenzív közösségi életet élnek, számon tartják és segítik egymást, buzdító üzeneteket küldenek egymásnak. "Az a reményem, hogyha véget ér a járvány, és megszűnnek a korlátozó intézkedések, egy megerősödött közösség tudja majd folytatni az életét - fogalmazott Bogárdi Szabó István.



A református püspök "áldott és igazi reménységgel megtelt húsvétot" kívánt minden embernek.