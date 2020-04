Koronavírus-járvány

Szijjártó a CNN-nek: álhír, hogy Magyarországon beszüntették a parlamentet - videó

A műsorvezető azt mondta: a francia nemzetgyűlés, a brit parlament és az amerikai kongresszus működik, míg a magyar nem. 2020.04.10 10:43 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Álhír, hogy Magyarországon beszüntették a parlamentet - jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek adott interjúban.



Szijjártó Péter csütörtök éjjel Budapestről nyilatkozott a televíziónak. A műsorvezetőhöz szólva úgy fogalmazott: "(...) sajnálattal közlöm, hogy újabb álhírt terjeszt Magyarországról, mivel azt mondta, hogy a parlamentet beszüntették (...), ami nem igaz. A parlament ülésezik. Ezen a héten például (...) három napon is ülésezett."



A magyar miniszter arra reagált, hogy ezt megelőzően a műsorvezető azt mondta: a francia nemzetgyűlés, a brit parlament és az amerikai kongresszus működik, míg a magyar nem.

A kabinet határozatlan idejű rendeleti kormányzáshoz kért felhatalmazást, és ezt a parlament elfogadta - tette hozzá a CNN műsorvezetője. Azt kérdezte Szijjártó Pétertől, hogy miért volt szükség erre a felhatalmazásra; melyek azok az intézkedések, amelyeket ne tudtak volna meghozni a koronavírus-járvány megfékezésére ekkora parlamenti többséggel.



A miniszter úgy vélekedett, hogy számos álhír terjed Magyarországról az új törvénnyel kapcsolatban. Sok helyütt kiemelik, hogy a jogszabálynak nincsen időkorlátja.



"Ez nem teljesen igaz, mivel a törvény kimondja, hogy maga a parlament jelentheti csak ki a rendkívüli helyzetet. Őszintén szólva ennél demokratikusabb megoldást nem is tudok elképzelni, hiszen a törvény a parlamentnek ad döntési jogot, amely demokratikus felhatalmazást kapott az emberektől." - hangoztatta Szijjártó Péter.



Kitért arra, hogy az Európai Unió három másik tagállamában - Lengyelországban, Máltán és Horvátországban - hasonló a jogi szabályozás van érvényben.



"A kettős mércét teljesen elutasítom" - jelentette ki.



"Miért ismét Magyarország van terítéken? Ezeket a kettős mércéket kéne félretenni a jelenlegi vírushelyzetben" - mondta.

Megjegyezte azt is, hogy a parlament összetétele "nem egy lottósorsolás, hanem választások eredménye". Természetesnek nevezte, hogy a többség a kormánypártoké.



Álhír, hogy a kabinet ellenőrizetlenül és korlátlanul alkothat rendeleteket - jelentette ki a tárcavezető. A törvény világosan kimondja, hogy csak olyan rendeleteket lehet hozni, amelyek az országot, az embereket és a gazdaságot védik a koronavírus-járvánnyal szemben - fűzte hozzá.



A magyar tárcavezető azt hangoztatta, hogy azok a jogok, amelyeket a kormánynak adott a parlament, sokkal korlátozottabbak, mint azok, amelyekkel például a francia elnök rendelkezik "rendes körülmények között".



"Szóval úgy beállítani a helyzetet, mint egy demokrácia elleni támadást, méltatlan őszintén szólva" - vélekedett.



Szijjártó Péter elmondta, hogy ezen a héten tizenhat törvénytervezetet nyújtottuk be a parlamentnek, amelyeket két részre kell osztani.



"Egyrészről vannak a vírus elleni küzdelemre vonatkozó rendelkezések. Ezeknél lehetőségünk van a rendeletalkotásra, mint ahogyan azt sok más ország is tette, hiszen ezek sürgős ügyek. Másrészről vannak az olyan törvények, amelyek függetlenek a vírushelyzettől, ezeket a parlament rendes eljárásrend szerint hozza meg." - hangsúlyozta a külgazdasági és külügyminiszter a CNN-nek.