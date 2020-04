Koronavírus-járvány

A földrengésmérők bemérték, milyen szinten lett csendesebb Budapest

A földrengéskutatásban használt mérőműszerek (szeizmométerek vagy más néven szeizmográfok) nem csak a rengések okozta talajmozgást képesek detektálni, hanem a Földön mindenhol jelenlevő, nem földrengés eredetű talajmozgást, az úgynevezett szeizmikus zajt is. Ennek forrása lehet természetes (szél, tengerek hullámzása, stb.) és emberi eredetű (közlekedés, ipari tevékenység) is. Utóbbira általában 1 Hz-nél magasabb frekvencia jellemző, és jelentős különbség van a nappali és éjszakai, valamint hétköznapi és hétvégi erőssége között.



Budapesten, a Sas-hegy „gyomrában” működő szeizmológiai állomáson természetesen megjelenik a nagyváros szeizmikus hatása. Az elmúlt hetekben a koronavírus-járvány miatt bevezetett korlátozó intézkedések nagymértékben befolyásolták a város életét és ezzel együtt a zajforrások intenzitását is, ezért úgy gondolták a CSFK GGI Kövesligethy Radó Szeizmológiai Obszervatórium szakemberei, hogy érdemes megnézni, hogy miként jelennek meg ezek a változások a szeizmikus zaj jellemzőiben.

A 20 Hz frekvenciájú hullámok amplitúdóját ábrázoltuk az idő függvényében. A március 11. előtti napokhoz tartozó görbén jól látszik, hogy munkanapokon a reggeli csúcsforgalom következtében milyen határozott “tüskék” alakulnak ki. Ezek nagysága március 16-tól, az iskolabezárások időpontjától kezdve jelentősen csökken, illetve számos esetben teljesen el is tűnnek. Érdekes megfigyelni, hogy a délutáni csúcs nem produkál ilyen határozott jelalakot, ami arra utal, hogy az ehhez tartozó időszak sokkal jobban széthúzódik, mint a reggeli munkakezdéshez köthető csúcs.



Az idő múlásával végigkövetve a napközbeni jelszintet (a tüskéktől most tekintsünk el) azt látjuk, hogy ez hétről hétre egyre alacsonyabb lesz, összhangban az egyre csökkenő emberi tevékenységgel.



Ha a hétvégéket tekintjük, azt látjuk, hogy ekkor a jelszint napközben is sokkal alacsonyabb, mint munkanapokon és március végére a hétvégék és munkanapok jelszintje sokkal kevésbé különbözik egymástól, mint a korábbi időszakban. Figyelemre méltó még, hogy március elején a szombati napokon a vasárnapinál magasabb aktivitás figyelhető meg, később viszont ez kiegyenlítődik, a szombati zaj a vasárnapi szintre csökken. Elmondható továbbá, hogy a március végi munkanapokon a zajszint a március eleji szombatihoz vált hasonlóvá.