Koronavírus-járvány

Tüdőgyógyász: a betegek öt százalékánál alakul ki tüdőgyulladás

A koronavírus-fertőzött betegek öt százalékánál alakul ki különböző súlyosságú tüdőgyulladás - közölte Madurka Ildikó aneszteziológus, intenzív terápiás orvos, tüdőgyógyász az M1 aktuális csatorna hétfő esti műsorában.



A szakember azt mondta: a beteg tüdő nagyon változatos, ezért fontos, hogy egyénre szabható legyen a lélegeztetési megoldás.



A tüdőgyógyász úgy fogalmazott, ha a tüdő meggyógyul, és le tudják venni a beteget a lélegeztetőgépről, "csak egy csatát nyernek meg, a háborút nem".



Azt követően ugyanis a betegnek az intenzív osztályon korai rehabilitációra van szüksége, majd más osztályon, később pedig az otthonában is rehabilitációra szorul.



Hogy mindez mennyi időt vesz igénybe, az függ attól is, hogy a beteg eredetileg milyen állapotban volt - közölte, hozzátéve: a teljes regenerálódás egy sportos fiatal esetében is hetekbe telik, míg egy idősebb, eleve beteg szervezet esetében hónapig elhúzódhat.