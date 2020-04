Koronavírus-járvány

Koronavírus - Közterületeket, buszmegállókat fertőtlenítenek országszerte

A nagyvárosokban, de kisebb településeken is megkezdték - a koronavírussal kapcsolatos veszélyhelyzetre tekintettel - a forgalmasabb közterületek fertőtlenítését. Többnyire permetezőgépekkel szórják ki a tisztító-, fertőtlenítő-koncentrátumot buszmegállók, közintézmények, üzletek közelében.



Nyíregyházán a NYÍRVV Nonprofit Kft. folyamatosan végzi a közterületeken lévő játszóterek, szabadtéri bútorok, pihenőpadok és kondiparkok fertőtlenítését. A társaság munkatársai hypós oldattal permetezik az eszközöket és a játszótereket.



Győrben az útkezelő szervezet naponta fertőtleníti a közúti jelzőlámpák nyomógombjait, valamint a belvárosi beléptetőrendszer kommunikációs paneljeit alkoholos szerrel.



Kapuváron a hónap eleje óta folyamatosan fertőtlenítőszeres oldattal mossák, takarítják a város járdáit, köztereit - tudatta a rábaközi város polgármestere közösségi oldalán.



Fertőrákoson a veszélyhelyzet ideje alatt minden szombaton 18 órától a önkéntes tűzoltók fertőtlenítik a község utcáit - olvasható a település közösségi oldalán. A fertőtlenítőszer emberre, állatra és növényre nem veszélyes. Kiemelt figyelmet fordítanak a forgalmas helyeken lévő, gyakran megérintett tárgyakra, egyebek mellett a korlátokra, a buszmegállókra, a padokra és a köztéren elhelyezett kukkákra - írták.



Pécsen zajlik a forgalmasabb közterületek, sétányok, buszmegállók fertőtlenítése - ismertette Péterffy Attila polgármester a közösségi oldalán. A permetezőkészülékekkel antibakteriális és gombaölő, antivirális tisztító-, illetve fertőtlenítőszer-koncentrátumot szórnak ki - írta.

Veszprém vásárcsarnokában óránként fertőtlenítik a nyitva tartó üzletek ajtókilincseit, így csökkentve a fertőzés terjedésének esélyét - áll a megyeszékhely honlapján.



Várpalota polgármestere arról tájékoztatott, hogy a társasházak lépcsőházainak fertőtlenítéshez nyújt segítséget a város. Talabér Márta elmondta, hogy a közös képviselőket kérték meg a fertőtlenítésben részt vevők munkájának megszervezésére. A város tisztítószerekkel, takarítógépekkel és önkéntesek kiközvetítésével járul hozzá a munkához. Közölte: a fertőtlenítő- és tisztítószerekből az egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak is juttat az önkormányzat.



Sümeg polgármestere, Végh László arról számolt be, hogy a város közszolgáltatója naponta fertőtlenít a gyógyszertárak, a posta, a rendőrség környékén, valamint a buszmegállókban. Elmondta, a járvány terjedésének lassítása érdekében eltávolítottak néhány közterületi padot is.



Dunaújvárosban - a járványügyi helyzet miatt csökkent járműforgalmat kihasználva - a következő hetekben tavaszi nagytakarítást tartanak a város útjain, a gép egy-egy útszakaszon kétszer-háromszor is végig fog menni. Az utak után nem marad el a parkolók takarítása sem, ezért a forgalom időnkénti lassulása mellett a parkolásban is előfordulhatnak fennakadások.



A Hajdú-Bihar megyei Berettyóújfaluban és Nádudvaron a közterületi padokat, játszótereket, kerékpár- és hulladéktárolókat fertőtlenítik, Berettyóújfaluban a helyi varrodában gyártott maszkokat is eljuttatnak a lakosságnak. Hajdúnánáson hétfőtől a kukákat és a buszmegállókat is fertőtlenítik. Mikepércsen szájmaszkot, hypót, szappant, papírtörlőt és gumikesztyűt tartalmazó tisztítószer-csomagokat juttat el minden háztartásba az önkormányzat.

Csongrádon folyamatos az egészségügyi és szociális intézmények környéke és más nagy forgalmú közterületek fertőtlenítése.



Salgótarjánban a múlt hétvégén megkezdődött a közterületek fertőtlenítése - írta Fekete Zsolt polgármester a közösségi oldalán.



A kecskeméti Margaréta idősotthon plazmatechnológiás levegőfertőtlenítő berendezéseket kapott. Az önkormányzat közleménye szerint az intézményben mostantól független laboratóriumok által tesztelt Novaerus levegőfertőtlenítő berendezéseket használnak. Az öt készüléket felajánlásként kapta az intézmény különféle szervezetektől és cégektől.



Békéscsabán Szarvas Péter polgármestere elrendelte, hogy a két bentlakásos idősotthon mellett a családok és gyermekek átmeneti otthonában, valamint a hajléktalanszállón is minden helyiséget rendszeresen fertőtleníteni kell.



Eleken a múlt hét végétől az eddigi törlőkendős fertőtlenítésen felül minden este benzinmotoros háti permetezővel is fertőtlenítik az önkormányzat alkalmazottai a forgalmas közterületi részeket, bútorokat, játszótereket, a piacot, a buszmegállókat, valamint az üzletek, a pénzintézetek és a közintézmények előtti területeket - közölte Szelezsán György polgármester.



Orosházán Dávid Zoltán polgármester kérésére a Dél-Békés Mentőcsoport tagjai fertőtlenítő permetezést végeztek a városban a hét végén. A csoport 25 önkéntese több mint négyszáz liter fertőtlenítőszert használva lefújta a buszmegállókat, a köztéri padokat, a szemétgyűjtőket, a telefonfülkéket, a korlátokat, a piactéren az elárusító helyeket, és jártak a településhez tartozó Gyopárosfürdőn is.



Biharugrán tisztító- és fertőtlenítőszereket, valamint élelmiszereket tartalmazó csomagot juttat az önkormányzat minden háztartásba - ismertette Makra Tibor polgármester.