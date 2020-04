Járvány

Koronavírus - Újdonságokkal bővül az ÉletMentő applikáció

Koronavírus infógombbal és értesítésekkel bővül hétfőtől az Országos Mentőszolgálat (OMSZ) ÉletMentő applikációja.



A mentőszolgálat hétfői, az MTI-hez eljuttatott közleménye szerint a korábban kifejlesztett applikációban az egyik újítás a "Koronavírus információ gomb", amely közvetlenül átvezeti a felhasználókat a kormány hivatalos, koronavírussal kapcsolatos tájékoztató oldalára.



A másik újítás, hogy az applikáció a koronavírus-helyzettel kapcsolatos lényeges és aktuális információkról mostantól push (felugró üzenetek) értesítésekkel is tudja tájékoztatni használóit. Előnye, hogy a felhasználó akkor is megkapja ezeket a fontos üzeneteket, ha éppen nincs megnyitva telefonján az alkalmazás vagy épp nem használja telefonját. Az Országos Mentőszolgálat mindenkinek ajánlja az értesítések engedélyezését, hiszen így fontos üzenetek, figyelmeztetések juthatnak el a felhasználóhoz.



Az ÉletMentő applikáció januárban indult el a Vodafone Magyarország Alapítvány és az Országos Mentőszolgálat együttműködésében. Az applikáció célja elsősorban az, hogy gyorsabbá és hatékonyabbá tegye a segélyhívást. Az alkalmazásban a felhasználó előre feltöltheti egészségügyi adatait, és ezek az adatok a segélyhíváskor azonnal megjelennek a diszpécser monitorján. Szuper pontos helymeghatározó rendszere pedig abban segít, hogy akkor is gyorsan megtalálják a bajbajutottat, ha az például nem tud pontos címet mondani.



Az applikációt eddig több mint 450 ezren töltötték le és csaknem 2500 segélyhívás érkezett ezen keresztül, amiből 680 tényleges ellátást igénylő eset volt.