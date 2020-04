Járvány

Koronavírus - Nézőpont: az emberek 78 százaléka elégedett a kormány intézkedéseivel

A megkérdezettek 78 százaléka elégedett a kormány koronavírus terjedése ellen tett intézkedéseivel - olvasható a Nézőpont Intézet legfrissebb közvélemény-kutatásában.



Az április 2. és 4. között, 1000 fő telefonos megkérdezésével készült felmérés eredményei szerint továbbra is elmondható, hogy a kormány mögött nemzeti egység alakult ki, hiszen még a hagyományosan kritikusabb Budapesten is a megkérdezettek 70 százaléka elégedettségnek adott hangot.



Hozzátették, még a kormánynál is jobban szerepelt a magyar egészségügyi rendszer, amellyel kapcsolatban erős közbizalmat tükröznek a számok. Arra a kérdésre, hogy "jól végzi-e a munkáját", 80 százalék válaszolt igennel az egészségügyi ellátórendszer kapcsán. Az ellenzéki szavazók kétharmada (66 százalék) és a kormánypártiaknak a kilenctizede (87 százalék) volt ezen az állásponton.



A tanárok munkájával szintén nagyon magas az elégedettség (74 százalék), s a legjobban látható operatív törzzsel is 70 százalék volt elégedett. Igaz, a kormánykritikusoknak csak a 39 százaléka tartozott ide.



Rosszul jött ki a koronavírus-törvény körüli küzdelemből az ellenzék - értékeli a Nézőpont. A választópolgároknak csak a 25 százaléka gondolta úgy, hogy jól végzik a munkájukat, s még a kormánykritikusoknak is csak a 43 százaléka gondolta ezt.



A kormánypárti politikusok munkájával viszont a megkérdezettek 58 százaléka volt elégedett, a kormánypárti szavazóknak pedig 77 százaléka - áll a közleményben.