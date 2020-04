Országgyűlés

Két képviselő mentelmi ügyéről dönt a parlament

Az Országgyűlés ma kezdi meg soron következő négynapos ülését. A parlamentnek egy kormánypárti és egy ellenzéki képviselő mentelmi ügyében is döntenie kell első ülésnapján. 2020.04.06 08:13 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A házelnök - a parlament honlapján elérhető - napirendi javaslata alapján az ülés 13 órakor kezdődik. Két, a közelmúltban elhunyt korábbi szocialista képviselőről, Csákabonyi Balázsról és Fazakas Szabolcsról emlékeznek meg, majd a napirend előtti felszólalások következnek.



A határozathozatalok ideje alatt várható döntés arról a kormánypárti előterjesztésről, amely a származási helyet is feltüntethetővé tenné a személyi igazolványon, amennyiben az eltér a születési helytől.



A parlamentnek egy kormánypárti és egy ellenzéki mentelmi ügyben is döntenie kell. Boldog István (Fidesz) mentelmi jogának felfüggesztését uniós pályázatok jogellenes befolyásolásának gyanúja miatt indítványozta a legfőbb ügyész, míg a jobbikos Kálló Gergely mentelmi jogáról egy rongálás miatt folyamatban lévő nyomozás miatt kell dönteni.



A szavazások után az azonnali kérdésekre és a kérdésekre is két-két óra áll rendelkezésre.



Az Országgyűlés kedden és szerdán összesen tizenegy előterjesztésről tárgyal, ülését pedig húsvét után, április 14-én, kedden fejezi be, amikor a képviselők azonnali kérdéseket és kérdéseket tehetnek fel a kormány tagjainak.