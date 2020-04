Koronavírus-járvány

Koronavírus - Dietetikus: ajánlott bevásárlólistát készíteni

Ajánlott bevásárlólistát készíteni, hiszen ezzel lerövidíthető a vásárlásra fordított idő, ami különösen fontos a koronavírus-járvány idején - hangsúlyozta a dietetikus az M1 aktuális csatorna vasárnap délelőtti műsorában.



Somogyi-Kovács Anita azt is mondta: az előrecsomagolt termékeket - mint például a joghurtot, tejfölt - hazatérés után érdemes áttörölni és rövid ideig kint hagyni az asztalon.



Más termékeknél - például húsoknál - fontos az alapos átfőzés, átsütés. A zöldségeket alaposan meg kell mosni, illetve meghámozni.



Mindemellett - még bevásárlás előtt - fontos otthon rendet tenni, alaposan fertőtleníteni a felületeket. Főzés előtt nagyon alaposan kezet kell mosni, a konyharuha legyen tiszta - sorolta a tanácsokat.



A mosogatószivacsban könnyen megtapadnak a baktériumok, ezért azt is ajánlott gyakrabban fertőtleníteni.



Somogyi-Kovács Anita arra is felhívta a figyelmet: nagy a veszélye annak, hogy ilyenkor unalmukban többet nassolnak az emberek. Ennek kapcsán megjegyezte, csoki helyett ajánlott például sárgarépát fogyasztani.