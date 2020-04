Koronavírus-járvány

Gulyás: a kormány elvon és átcsoportosít a tárcáktól 1345 milliárd forintot

A kormány magán kezdte a koronavírus-járvány miatt szükséges takarékosságot, így elvon és átcsoportosít a minisztériumoktól összesen 1345 milliárd forintot - jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az online kormányinfón.



Közölte, hogy létrejön a járvány elleni védekezés alap és a gazdaságvédelmet, a gazdaság újraindítását szolgáló alap.



Az eredményes védekezéshez szükséges források biztosítása érdekében a kormány jelentős átcsoportosításokat hajt végre, és közös teherviselésre kötelez másokat is, politikai pártokat, multinacionális kereskedelmi láncokat, bankokat és önkormányzatokat is - mondta.

663 milliárd forint kerül a járványügyi alapba

A koronavírus-járvány elleni védekezési alapba 663 milliárd forintot biztosít a kormány, abba be kell fizetni az idei párttámogatások 50 százalékát, a multinacionális láncokat terhelő kereskedelmi adót, a pénzügyi szektor hozzájárulását és a gépjárműadó önkormányzatoknak járó részét - mondta a Miniszterelnökséget vezető miniszter szombaton az online kormányinfón.



Gulyás Gergely ismertetése szerint a párttámogatások 1,2 milliárd forintot tesznek ki, a multinacionális láncokat terhelő adó 36 milliárd forintot jelent, a bankoktól 55 milliárd forintot várnak.



Hozzátette: a gépjárműadó központi költségvetésbe átirányított része 34 milliárd forint lesz, az önkormányzatokat arra kérik, hogy ezzel járuljanak hozzá a járvány elleni védekezéshez.



Közölte, az alapba 663 milliárd forintot tudnak biztosítani így, mivel a járvány elleni védekezés központi tartaléka 378 milliárd forint, ez azonban egy felülről nyitott előirányzat.



Jelezte, az intézkedések április 15-től vagy május 1-jétől hatályosak.