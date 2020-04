Koronavírus

Védőfelszerelések érkeztek a rendőrséghez és a honvédséghez is

A koronavirus.gov.hu oldalon pénteken azt írták: ezen a héten több mint nyolcvan kórházba és pénteken is több mint 50 kórházba szállítottak védőeszközöket. Többi között a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetbe, az Országos Korányi Pulmonológiai Intézetbe és több más budapesti kórházba, továbbá szegedi, debreceni, kistarcsai és más vidéki kórházakba.



Hangsúlyozták, hogy a koronavírus-járvány elleni védekezésben nemcsak az egészségügyi dolgozók védelme, hanem a rendvédelmi dolgozóké is fontos. Pénteken a Készenléti Rendőrség is nagyobb védőeszköz-szállítmányt kapott, benne sebészeti és speciális maszkokat, védőkesztyűket, védőruhákat.



Emlékeztettek: a rendőrség kulcsfontosságú feladatokat végez a járvány elleni védekezésben. Biztosítja a határellenőrzést, ellenőrzi a beutazási tilalom, a kijárási korlátozások és a hatósági házi karantén betartását, és szorosan együttműködik a járványi hatósággal a járvány fékezéséért. Mindemellett továbbra is gondoskodik a határvédelemről és a közbiztonság fenntartásáról.



Közölték azt is, hogy a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ szakemberei - a Magyar Honvédség más alakulatai mellett - munkájukkal jelentős szerepet vállalnak a járványügyi feladatokból. Így a járványügyi veszélyhelyzetre tekintettel újabb védőfelszerelésekből álló készletet kapott a Magyar Honvédség egészségügyi szakállománya is.



Címlapfotó: Katonai rendészek járőröznek a Nyugati téren 2020. április 3-án. MTI/Mónus Márton