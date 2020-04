Állati

Alföldi zebrával gyarapodott a Nyíregyházi Állatpark

Alföldi zebra (Equus quagga) született a Nyíregyházi Állatparkban, a "pizsamás lovacskát" már láthatja a közönség a park Afrika élővilágát bemutató kifutórendszerében. 2020.04.03 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

MTI/Balázs Attila

A kis csődör tizenkét hónapnyi vemhesség után jött a világra, születése után egy-két órával már lábra állt. Étrendjében hat-kilenc hónapos koráig még fontos szerepet kap az anyatej, de hamarosan a szálas takarmányt is megkóstolja majd - közölte Révészné Petró Zsuzsa, a park oktatási osztályvezetője pénteken az MTI-vel.



Az eleven csikó hamarosan csatlakozik az afrikai szavannát idéző kifutóban élő zebracsapathoz, de amíg felerősödik, szüleivel és testvérével külön kifutóban növekszik.



A jelenleg egy "játék lovacskához" hasonlító utódnak az apró testhez képest aránytalanul hosszú végtagjai vannak, fejlődése során azonban fokozatosan kialakulnak a felnőttekre jellemző testarányok. A kicsi szőrzete is eltér az ivarérett egyedekétől, a csikószőr az első hónapokban kevesebb fedőszőrből és több pehelyszálból áll és csíkjai is világosabbak - ismertette a szakember.



Természetes élőhelyükön, Afrikában kedvelik a nyílt füves, vagy ritkás-ligetes szavannákat. Bár napjainkban még nem tartozik a veszélyeztetett állatok közé, az élőhelyek csökkenése és az illegális vadászat hosszú távon veszélyeztetheti a faj fennmaradását.

