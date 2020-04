Koronavírus-járvány

Koronavírus - Országos tisztifőorvos: a tömeges megbetegedés nehezen elkerülhető

A tömeges megbetegedés nehezen elkerülhető Magyarországon, és noha napról napra nőtt a fertőzöttek száma, még mindig a csoportos megbetegedések fázisában vagyunk - közölte kérdésre válaszolva az országos tisztifőorvos a koronavírus-járvány elleni védekezésért felelős operatív törzs pénteki online sajtótájékoztatóján.



Müller Cecília azt mondta: továbbra is kerülni kell a vírus átadásának lehetőségét, ezért maradjunk otthon és vigyázzunk a sérülékeny csoportokra.



Még mindig a járványgörbe ellaposítása a cél, ami ugyan "időben meghosszabbítja" a járványt, azonban jobb az egészségügynek, mert nem egyszerre jelenik meg sok beteg a rendszerben. Ebben segít a lakosság fegyelmezett magatartása, a szabályok és ajánlások betartása - tette hozzá.



Kiemelte: nem indokolt elhalasztani a gyerekek életkorhoz kötött kötelező védőoltásait, azokat a házi gyermekorvos tanácsadási időben, időpontot egyeztetve adja be. Az iskolai oltásokkal kapcsolatban elmondta, ezek most értelemszerűen eltolódnak a járvány utáni időszakra, de ezeket a védőoltásokat is megkapják majd a gyerekek. Jelezte, a védőnői ellátást is úgy alakították át, hogy a minimálisra csökkentsék a személyes találkozások számát.



Néhány tévhitet eloszlatva Müller Cecília elmondta: sem a kézszárítógép, sem az UV-lámpa, sem a testre szórt alkoholos/klóros permet nem előzi meg a vírusfertőzést. Hangsúlyozta, a meleg vizes, szappanos kézmosás, kézszárítás fontos, de maga a kézszárítógép nem pusztítja el a vírust. Az UV-lámpa a bőrt nagyon igénybe veszi, ezeket inkább tárgyak, felületek megvilágítására kell használni. Az alkoholos/klóros testpermet a szervezetbe bejutott vírussal szemben nem hatékony, ugyanakkor a nyálkahártyát, bőrt irritálja, károsíthatja - mondta.

A szakember megismételte, nincs védőoltás a koronavírussal szemben, azonban több kutatócsoport dolgozik ennek kifejlesztésén. Jelezte azt is, hogy az antibiotikumok sem hatékonyak a koronavírus-megbetegedéssel szemben, de az orvos alkalmazhat ilyen készítményt, megelőzve a bakteriális felülfertőződést.



Arra a kérdésre, hogy a koronavírus-fertőzés okozta betegségből felépülteknek szükségük van-e valamilyen további óvintézkedésre, az országos tisztifőorvos nemmel felelt. Az azonban egyéni, hogy kinél mennyi ellenanyag termelődött a vírussal szemben, és további kutatások témája, hogy ez mennyi ideig véd egy újabb megbetegedéstől.



Jelezte azt is, hogy annak, aki külföldről érkezik - így a napokban az Egyesült Államokból - két hétre karanténba kell vonulnia. Ez alól azok kivételek, akik külföldön letöltötték a betegség lappangási idejének számító 14 napot, és hatósági igazolásuk van arról, hogy labortesztjük negatív.



Müller Cecília azzal kapcsolatban, hogy a gyerekeknek adható pneumococcus ellen használt egyik védőoltás nehezen beszerezhető, azt mondta, ezt az oltást már a jóval a járvány előtt a Nemzeti Népegészségügyi Központ beszerezte, így az oltóanyag biztosított.



Beszélt arról is, hogy a fertőzöttekről közölt adatok lakóhely szerinti adatok, és elmondta azt is, hogy nincs az elhunytak között orvos, ápoló, rendőr.



Kérdésre válaszolva közölte: nem szükséges tesztelni az egész országot, hiszen ez nem lenne hatással a járvány terjedésére, a bevezetett óvintézkedések és szabályok szolgálják a járvány terjedésének lassítását. Azt mondta: azokban az esetekben, amelyekben felmerül a fertőződés gyanúja, elvégzik a laborvizsgálatot.



Ugyancsak kérdésre válaszolva elmondta azt is, hogy magyar betegeknél is alkalmaznak hidroxiklorokin hatóanyagú gyógyszert, amennyiben a kezelőorvos ezt indokoltnak tartja. Ezen hatóanyag koronavírusos betegeknél történő alkalmazásának tapasztalataira nem tért ki válaszában Müller Cecília.