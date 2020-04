Koronavírus-járvány

Koronavírus - Orbán: idén minden egészségügyi dolgozó 500 ezer forintos pluszjuttatást kap

110 kollégiumot foglaltak le - ahol 19 820 embert tudnak elhelyezni - és 58 hotelt - ezek 5661 ember elhelyezésére alkalmasak -, továbbá szolgálatba van állítva 3543 gépjármű, és felkészültek 203 770 ember étkeztetésére. 2020.04.03 14:00 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Idén minden egészségügyi dolgozónak 500 ezer forintos pluszjuttatást biztosítanak - jelentette be Orbán Viktor pénteken a Kossuth rádió Jó reggelt, Magyarország! című műsorában. A miniszterelnök az interjúban az ország legfontosabb dokumentumának nevezte az úgynevezett egészségügyi átcsoportosítási tervet, amely arról szól, hogy a koronavírus-fertőzés tömegessé válásakor hogyan kell majd az erőket átcsoportosítani. A kormányfő azt is szorgalmazta: "úgy küzdjünk meg a válsággal, hogy ne adjuk fel a céljainkat".



A törvények egészségügyi veszélyhelyzetben minden egészségügyi dolgozónak kötelezővé teszik a vezényelhetőséget, ilyenkor központilag lehet gazdálkodni velük - mondta, jelezve, hogy a megbetegedett egészségügyi dolgozókat pótolni kell.



A kormányfő hozzátette: 110 kollégiumot foglaltak le - ahol 19 820 embert tudnak elhelyezni - és 58 hotelt - ezek 5661 ember elhelyezésére alkalmasak -, továbbá szolgálatba van állítva 3543 gépjármű, és felkészültek 203 770 ember étkeztetésére.



Ez egy katonai vezénylési akcióterv a tömeges járvány időszakára - mondta Orbán Viktor, úgy fogalmazva: az egészségügyet próbára tevő nagy roham még előttünk áll.



"Harcolnunk kell minden egyes emberéletért" - jelentette ki a miniszterelnök, méltatva az orvosok, az ápolók, a mentősök, a járványügyi szakemberek, a rendőrök, a katonák, az élelmiszerboltokban és gyógyszertárakban dolgozók, valamint a fuvarozók munkáját, továbbá a gyermekeikkel otthon lévő édesanyákat, a digitálisan oktató tanárokat, és az időseket is, akiknek különösen nehéz, hogy most nem találkozhatnak rokonokkal, barátokkal.



Bejelentette egyúttal, hogy idén minden egészségügyi dolgozónak 500 ezer forintos pluszjuttatást biztosítanak. Az ezt - és más intézkedéseket, pénzügyi eszközöket is - tartalmazó járványügyi alapot szombaton mutatja be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter.

MSZP: a szociális ágazat dolgozói is kapjanak 500 ezer forintos pluszjuttatást! A szociális ágazatban dolgozóknak is meg kell kapniuk az 500 ezer forintos pluszjuttatást az egészségügyi dolgozókhoz hasonlóan - követelte az MSZP frakcióvezető-helyettese pénteken, az MSZP Facebook-oldalán követhető online sajtótájékoztatóján.



Harangozó Tamás közölte, az MSZP üdvözli, hogy a kormány megfogadta a szocialisták hetek óta szorgalmazott javaslatát: kapjanak egyszeri 500 ezer forintos juttatást "a frontvonalban dolgozó" egészségügyi dolgozók.



Hozzátette: az MSZP javaslatában ugyanakkor az is szerepelt, hogy a szociális ágazatban dolgozók is kapják meg ezt a pénzt.



A szociális ágazatban dolgozók ápolják az időseket, betegeket szinte megalázóan alacsony béréért és az elmúlt években kimaradtak minden valódi és jelentős béremelésből - magyarázta.

Orbán Viktor arról is beszélt, szerdára tervezi, hogy döntést hoznak a múlt héten bevezetett kijárási korlátozások jövőjét illetően.



Közölte: a kijárási korlátozások jövő hét szombatig vannak érvényben, és dönteni kell, hogy fenntartják-e vagy sem. "Ha a kényszer rávisz, akkor megtesszük, de érzem, hogy ez természetellenes" - fogalmazott.



Megjegyezte, közeleg a húsvét, amely egy családi ünnep, "vinné az embert a lába meg a szíve", de "ez most aligha lesz lehetséges" vagy csak szigorú korlátozások között.



Hozzátette, a húsvét talán arra is alkalmas, hogy átgondoljuk, hogyan szervezzük meg az életet addig, amíg a koronavírus elleni vakcina megszületik.

DK: azonnal fizessék ki az egészségügyi dolgozóknak megígért pluszjuttatást! A Demokratikus Koalíció (DK) arra szólítja fel a kormányt, hogy azonnal fizesse ki az egészségügyi dolgozóknak megígért ötszázezer forintos pluszjuttatást.



A DK ügyvezető alelnöke pénteki, online sajtótájékoztatóján Orbán Viktor miniszterelnök reggeli bejelentésére reagált. Molnár Csaba az azonnali kifizetés mellett azt is kérte, hogy a juttatás mindenkire vonatkozzon, aki az egészségügyben dolgozik, tehát az orvosokra, az ápolókra, az asszisztensekre, a technikai munkatársakra, a kórházi étkeztetés dolgozóira és a karbantartókra is.



A politikus úgy fogalmazott: a mostani juttatás ne egyszeri legyen, hanem "állandó, visszatérő, márpedig ezt úgy hívják, hogy béremelés". Emlékeztetett, a DK korábban már javasolta az egészségügyi dolgozók bérének megduplázását.



Végül azt kérte, hogy a megígért juttatást pénzben adják oda, ne pedig valamilyen utalványban.

A koronavírus miatti gazdasági válságról szólva Orbán Viktor közölte: hétfő délutánra készül el és kedden mutatják be a magyar gazdaságtörténet legnagyobb, négy fejezetből álló gazdaságélénkítési tervét, az első fejezet a munkahelyek megőrzéséről, a második pedig újak teremtéséről szól.