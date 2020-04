Koronavírus

Országszerte fertőtlenítenek és védőmaszkokat osztanak az önkormányzatok

Több településen védőmaszkokat osztanak az ott élőknek vagy dolgozóknak, a Semmelweis Egyetem bőrgyógyászati szakembereitől pedig mostantól egy applikáció segítségével személyes konzultáció nélkül lehet segítséget kérni.



Székesfehérváron folyamatosan takarítják és fertőtlenítik a közterületeket és a kiemelt forgalmú létesítményeket, fokozottan figyelnek az élelmiszerpiac folyamatos és fertőtlenítő takarítására is - közölte az önkormányzat. A közterületeket éjszaka fertőtlenítik.



Pest megyében Érden és Vecsésen ugyancsak rendszeresen fertőtlenítik a város közterületeit és utcabútorait, Budaörsön ezt a társasházakra is elrendelték.



Balassagyarmaton pénteken kezdik meg a közterületeken a permetezéses fertőtlenítést - közölte Csach Gábor, a Nógrád megyei város polgármestere.



Egerben a korábbi próbaüzem után szintén a napokban kezdődik meg a város fertőtlenítése. Minczér Gábor alpolgármester csütörtökön sajtótájékoztatón közölte, elsősorban a forgalmas köztereken, a gyógyszertáraknál, áruházaknál fertőtlenítik majd a járdákat és a közutakat. Az erre felkért vállalkozó tájékoztatása szerint a várost több fázisban fogják fertőtleníteni, általában a kevésbé forgalmas délutáni, esti órákban. Környezetbarát, lúgos anyaggal dolgoznak, hogy megóvják a fákat, cserjéket és köztéri bútorokat.



Szekszárdon folyamatos a közterületek fertőtlenítése - közölte a polgármesteri hivatal az MTI-vel. Pakson az önkormányzat tájékoztatása szerint március 24-én kezdődött az intézmények fertőtlenítése hidegfüstgenerátor segítségével; Tamásiban ózongenerátorral fertőtlenítették a városi rendelőintézetet.



Folyamatosan fertőtlenítenek Dombóváron, Dunaújvárosban, Gyulán, Kisvárdán és Újfehértón is, az utóbbi településen az önkormányzati önkéntes tűzoltók tűzoltóautóból permetezik a település utcáit. Sümegen a járvány terjedésének lassítása érdekében eltávolítottak néhány közterületi padot. Veszprém vásárcsarnokában óránként fertőtlenítik a nyitva tartó üzletek ajtókilincseit.



Várpalotán a társasházak lépcsőházainak fertőtlenítésében is segít az önkormányzat. Talabér Márta polgármester elmondta, a közös képviselőket kérték meg a munka megszervezésére, a város tisztítószerekkel, takarítógépekkel és önkéntesek kiközvetítésével járul hozzá. A fertőtlenítő- és tisztítószerekből az egészségügyi és szociális szférában dolgozóknak is juttat az önkormányzat, emellett több mint 20 ezer maszkot osztottak ki helyi lakosoknak.

Szolnok polgármestere, Szalay Ferenc a Facebook-oldalán videoüzenetében elmondta: az ingyenes maszkok osztása folyamatos a városban, minden háztartásban legfeljebb kettőt lehet igényelni térítésmentesen. Hozzátette: napi 1500-2000 maszkot tudnak legyártatni, ez azt jelenti, hogy minden regisztrálónak jut majd arcmaszk. Kitért arra, hogy a gondozók, ápolók bent maradnak az idősotthonokban, hogy véletlenül se fertőzzék meg az ott lakókat. Csütörtöktől pedig az egészségügyi dolgozók térítésmentesen utazhatnak az autóbuszokon, ahol a munkahelyük által kiállított igazolást kell felmutatniuk.



A mintegy 2400 lakosú Jánoshidán minden lakos és ott dolgozó ingyen kapott maszkot, valamint a Jászberényi Szent Erzsébet Kórháznak, a jászboldogházi mentőknek, a háziorvosi ügyeleteknek is adtak térítésmentesen maszkokat - közölte Eszes Béla polgármester. A Jászság többi önkormányzatának is biztosított Jánoshida ingyenesen szájmaszkokat: az ötezer lakos alattiaknak 50-et, az e fölöttieknek 100-at, Jászberénynek pedig 200-at. További három jászsági település - Alattyán, Jászalsószentgyörgy és Jászfelsőszentgyörgy - is bekapcsolódott a gyártásba. Eddig csaknem tízezer maszkot gyártottak, ennek nagyobb részét szétosztották a Jászságban.



Miskolcon a kommunális és szelektív hulladékgyűjtő edények szabályszerű használatára hívta fel a helyieket csütörtökön az önkormányzat. Azt kérték, a potenciálisan fertőző hulladékot - papírzsebkendő, szájmaszk, gumikesztyű, ételmaradék - zárt csomagolásban helyezzék a gyűjtőedényekbe, és rendszeresen mossák ki, fertőtlenítsék a kukákat.



Az egészségügyi dolgozók Gyulán és Orosházán - utóbbi városban a szociális szférában dolgozók is - ingyen használhatják a helyi közösségi közlekedést április 6-ától a veszélyhelyzet megszüntetését követő hónap utolsó napjáig.



A kecskeméti megyei oktatókórház megkezdte a felkészülést a koronavírus-fertőzéssel érintett betegek fogadására, izolálására, ellátására a Nyíri úton található "A" épület egyes lezárható, izolálható részén - közölte csütörtökön az intézmény a honlapján. A telephely bejáratainál felállított sátrakban az intézménybe belépők, dolgozók és betegek egyaránt egészségügyi szűrésen esnek át.



A Magyar Máltai Szeretetszolgálat saját fertőtlenítőszert állít elő, miután nem sikerült beszereznie az intézményei biztonságos működtetéséhez szükséges mennyiséget. Az egészségügyi világszervezet és a Nemzetközi Gyógyszerész Szövetség ajánlása alapján, gyógyszerészek felügyeletével készülő szert kizárólag a szervezet intézményeiben használják fel.

A Semmelweis Egyetem Bőr-, Nemikórtani és Bőronkológiai Klinikája megkezdte az ingyenes teledermatológiai ellátást. A páciensek a "MedInnoScan" nevű applikáción keresztül, személyes konzultáció nélkül kérhetnek segítséget a szakorvosoktól. Az alkalmazás segítségével a páciensek képet készíthetnek a bőrtünetükről, ezt szöveges megjegyzéssel kiegészítve, TAJ-számuk megadása után továbbíthatják a klinika szakorvosainak. A diagnózist néhány órán, de legkésőbb három napon belül e-mailben megkapják. Ezáltal csak akkor kell megjelenniük a bőrgyógyászati rendelésen, ha a személyes jelenlétük feltétlenül szükséges.