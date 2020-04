Járvány

Koronavírus - Átdolgozott költségvetések, kieső bevételek az önkormányzatoknál

Jelentős bevételkieséssel számolnak a koronavírus-járvány miatt a vidéki önkormányzatok, amelyek ennek ellenére további intézkedésekkel segítik a rászorulókat és a helyi vállalkozásokat. 2020.04.02 16:11 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Békéscsabán átdolgozták az idei költségvetést, Hévízen és Makón gazdasági jellegű kedvezményekről döntöttek. Pest megyében péntektől lezárják a kisoroszi szigetcsúcsot a gépjárműforgalom elől a fertőzésveszély miatt.



Békéscsaba februárban elfogadott költségvetését átdolgozták: 439 millió forintos céltartalékot hoztak létre, ez a már korábban elfogadott 60 millióval együtt csaknem félmilliárd forintra nőtt. A tartalékot a bezárt intézmények dologi előirányzatainak, valamint a sport, a kultúra, a városüzemeltetés és a civil szféra kiadásainak csökkentésével teremtették elő. A háziorvosok támogatására plusz 15 millió, összesen 30 millió forintot szánnak, 14 milliót előirányoztak egészségügyi gépek, berendezések, felszerelések beszerzésére.



Szarvas Péter (Hajrá Békéscsaba Egyesület) polgármester csütörtökön online sajtótájékoztatón elmondta, a költségvetést érintő döntésről polgármesteri határozat született, de egyeztetett az önkormányzati képviselőkkel, a frakcióktól érkeztek is vélemények, amelyeket teljesen vagy részben figyelembe vett.



A hévízi önkormányzatnak május végéig a tervezettnél mintegy 350 millió forinttal kevesebb adóbevétele lesz a járvány miatt, de kedvezményekkel segítik a helyi vállalkozásokat és a turizmus majdani újraindítását - közölte Papp Gábor polgármester csütörtöki sajtótájékoztatóján.



Elmondta: a hévízi önkormányzat állami forrásokon felüli bevételei a helyi adókból, elsősorban az idegenforgalomból származnak. Mivel mostanra minden szálloda bezárt, a bevételek jelentősen csökkentek a város számára is. Ahhoz, hogy a költségvetést egyensúlyban tartsák, a vállalkozókat, rászorulókat is segíteni tudják és a veszélyhelyzet elmúltával újra lehessen indítani a turizmust, több intézkedést is tettek. A veszélyhelyzet idején ingyenes a parkolás a városban, egyelőre megszüntették a letiltásokat, az inkasszót, engedélyezték a részletfizetést, nem kell közterület-használati díjat fizetni, az önkormányzati helyiségek bérleti díját pedig 50 százalékkal csökkentették. Szombattól újra üzemel a pár hete bezárt termelői piac, ahol ugyancsak felére mérsékelték a helypénzt.



A hévízi polgármester hozzátette: a mintegy 400 önkormányzati dolgozó közül senkit nem bocsátottak el és a bérezésük sem változott, az alapbéren felüli juttatásokat azonban át kell majd alakítani, ha hosszan elhúzódik a veszélyhelyzet. Az utasforgalmat jelenleg nem bonyolító, de teherforgalomra készen álló - az önkormányzat által működtetett - sármelléki repülőtéren a dolgozók fizetését ugyanakkor 20 százalékkal csökkentették.

Budapesten Rákosmente önkormányzata gazdasági könnyítésekkel segíti a járvány által leginkább sújtott mikro-, kis- és középvállalkozásokat, egyéni vállalkozókat. Közleményük szerint az április 1-jétől augusztus végéig terjedő időszakra a felére csökkentik az önkormányzati tulajdonú helyiségek utáni bérleti díjakat, és ezt is csak augusztus 31-ig kell befizetni. Emellett erre az időre 50 százalékkal csökkentik a közterület-használati díjakat is, szintén halasztott fizetéssel.



Makón az önkormányzat június 30-ig elengedi a bérleti díjat azoknak a nem lakás célú ingatlant használó vállalkozásoknak, melyek a kijárási korlátozásokra tekintettel bezárnak, de vállalják, hogy munkavállalóikat nem bocsátják el.



A Békés Megyei Önkormányzat bekesmegyeosszefog.hu címmel új weboldalt hozott létre, hogy összekapcsolja a segítségre szorulókat a segítséget felajánlókkal. A jelentkezők a bevásárlásban, a postai csekkek befizetésében, receptek, gyógyszerek kiváltásában, személyszállításban, tanításban, távoktatási eszköz igénylésében is kérhetnek segítséget.



Debrecenben a rászoruló családoknak a napokban 150 élelmiszercsomagot osztottak ki, a Magyar Református Szeretetszolgálat munkatársainak pedig csütörtöktől kerékpáros önkéntesek segítene, hogy minél több rászorulóhoz tudjanak gyorssegélyként csomagokat eljuttatni.



Mórahalmon az önkormányzat felveszi a kapcsolatot valamennyi helybéli időssel, hogy egyeztessenek arról, milyen segítségre van szükségük.



Mezőberényben a nehéz helyzetben lévő családok segélyezésére három beszállítótól 3,4 millió forint összértékben alapélelmiszereket rendeltek, és nagyobb mennyiségű tisztítószer beszerzése is megkezdődött. A csomagokat április közepén kezdik szétosztani. Emellett kezdeményezték egy segélyalap létrehozását is.



Csongrádon ingyenesen vehetik igénybe a helyi közösségi közlekedést az egészségügyben és a szociális területen dolgozók.



Szarvason hétvégén már nem nyit ki a posta. Gyomaendrődön - az agrárminiszter felhívására - újranyitják a piacokat, a korábbi két nap helyett heti egy napra. Az állat- és kirakodóvásárok továbbra is szünetelnek a településen.



Pest megyében péntektől lezárják a kisoroszi szigetcsúcsot a gépjárműforgalom elől a fertőzésveszély miatt - közölte Molnár Csaba polgármester csütörtökön az MTI-vel. A környéken megállást és várakozást tiltó táblákat helyeznek ki, a polgármester rendőröket kért a korlátozások betartásának ellenőrzéséhez. A közleményben azt írták: a településre a kijárási korlátozás első napján mintegy 1400-an látogattak ki gépjárművel, és ez ellentétes a kormány rendeletével.