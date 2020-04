Koronavírus-járvány

Olcsó kézfertőtlenítőt dobott piacra a MOL - lássuk, milyen!

Az új termékek receptúrája az WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá. 2020.04.02 13:50 ma.hu

Itthon hetek óta hiánycikknek számít a kézfertőtlenítő, éppen ezért múlt héten az Operatív Törzs sajtótájékoztatóján bejelentették, hogy mostantól a MOL is átáll ezek gyártására. Meg is érkeztek a patikákba, 100 grammos kiszerelésben.



A koronavírus elleni védekezés érdekében a Mol megkezdte a Magyarországon hiánycikknek számító kéz- és felületfertőtlenítő termékek gyártását, a vállalatcsoporthoz tartozó és kenőanyagok gyártásával foglalkozó Mol Lub Kft. mindössze két hét alatt állította át almásfüzitői üzemének egyik, korábban szélvédőfolyadékot készítő gyártósorát - közölte a társaság múlt héten az MTI-vel.



A cég ígéretéhez híven, áprilistól kiskereskedelmi forgalomban is kapható.



Az új termékek receptúrája az WHO ajánlása alapján készült, amelyeket a Nemzeti Népegészségügyi Központ a helyzetre való tekintettel rekordgyorsasággal vizsgált be és hagyott jóvá.



A 100 grammos termék ára 186 forint - számolt be róla a Pénzcentrum.