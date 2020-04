Koronavírus-járvány

Koronavírus - BKK: csütörtöktől gyakrabban közlekedik több járat

Célja, hogy egyetlen vonalon se legyen nagyobb a járművek kihasználtsága a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott 30 százaléknál. 2020.04.01 18:45 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A fővárosi közösségi közlekedésben a szerda reggeli tapasztalatok alapján csütörtöktől gyakoribb járatindulást biztosítanak számos vonalon, hogy a koronavírus-fertőzések megelőzése érdekében az utasok kellő távolságban lehessenek egymástól a járműveken - tájékoztatta a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) szerdán az MTI-t.



A járatsűrítés célja, hogy egyetlen vonalon se legyen nagyobb a járművek kihasználtsága a nemzetközi gyakorlatban is alkalmazott 30 százaléknál, azaz az utasok tartani tudják a megfelelő távolságot egymástól - közölték.



Felidézték, hogy szerda reggeltől egy szombati menetrenden alapuló, de a frekventált vonalakon annál sűrűbb járatindulást biztosító közlekedési rend lépett életbe a fővárosban. A tapasztalatok alapján csütörtök reggeltől sűrítik a járatokat tizenhat vonalon, kiemelten a hajnali-reggeli órákban a dél-pesti térségben.



Hajnali 5 óra után gyakrabban indulnak majd a 3-as metrópótló buszok. A 2-es villamos vonalán a ráckevei (H6) HÉV minden beérkező szerelvényéhez eggyel több villamos indul. Tízpercenként indulnak majd járművek hajnali 5 óra után a 74-es troli, valamint a 20E, a 30-as, a 32-es, a 97E, a 99 és a 276E buszjárat vonalán.



Reggel 6 órától a 8E és a 220-as járat vonalán 10 percenként indulnak a buszok.



A 44-es busz reggel 6 órától 15 percenként közlekedik. Az 54-es és a 68-as vonalon pedig a rövidebb járművek helyett csuklós buszok közlekednek.



A 151-es busz és a metrópótlást segítő 194M iskolaszüneti menetrend szerint jár csütörtöktől.



A BKK közölte: továbbra is kiemelten figyelik a járatok kihasználtságát, és ahol kell, ott további sűrítéseket vezethetnek be. Felkészülve egy esetleges, a szerda reggelihez hasonló esetre már korábban növelték a város különböző pontjain várakozó tartalékjárművek számát, amelyek szükség esetén azonnal forgalomba állíthatók - emelték ki.



A BKK kéri az utasokat, hogy ne megszokásból közlekedjenek, hanem az utazásukat előzetesen vagy akár menetközben tervezzék meg a BKK Futár alkalmazásával, amely optimális útvonalat ajánl fel.



A 30 százalékos járműkihasználtság a rövidebb buszok és trolibuszok esetében átlagosan 20 utast jelent. A csuklós buszok és trolibuszok esetében 32, a 2-es metrón 230, a 3-ason 245, a 4-esen 185, a nagykörúti villamoson és a hosszú CAF-okon 108, a rövid CAF-okon, a hannoveri villamosokon, a 2-es, a 47-es és a 49-es vonalon 54, a Tatra típusú villamosokon pedig kocsinként 27 utast jelent - olvasható a közleményben.