Koronavírus

Szijjártó: hat repülőgép hoz védőeszközt Budapestre szerdán

Szerdán hat repülőgép érkezik Budapestre, amelyek többek között 12 millió maszkot, 30 ezer overallt és 200 ezer arcvédőt hoznak - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter a Facebook-oldalán.



A tárcavezető kifejtette: a világjárvánnyal szembeni védekezés egyik frontja az egészségügy. Az egészségügyi védekezés nagyon fontos fokmérője, illetve előfeltétele, hogy a megfelelő számú és a megfelelő minőségű védőfelszereléssel rendelkezzenek az orvosok és az ápolók - közölte.



Kiemelte: ebből a szempontból komoly jelentősége van annak a szerdai szállítmánynak, amelyet összesen hat repülőgép hoz Budapestre. A gépeknek a fedélzetén 12 millió maszk van, emellett pedig egy komplett gyártósor, amely biztosítani fogja a maszkok folyamatos utánpótlását az elkövetkező hetekben, hónapokban.



Szijjártó Péter hangsúlyozta: mindemellett 30 ezer overallt és 200 ezer arcvédőt is Budapestre szállítanak repülőgépek, ezeket természetesen az egészségügyi dolgozók használhatják az elkövetkező időben a járvány elleni harcban.



A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy a következő napokban több mint tíz repülőgépet várnak Magyarországra, hogy lélegeztetőgépeket és a védekezéshez szükséges eszközöket, maszkokat, arcvédőket, szemüvegeket, kesztyűket hozzanak.