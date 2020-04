Járvány

Koronavírus - Továbbra is fogadja az áldozatok hívását a kríziskezelő szolgálat

A most kialakult veszélyhelyzetben különösen fontos tudnia mindenkinek, aki fizikai vagy lelki bántalmazást szenved el, hogy van segítség. 2020.04.01 10:18 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A koronavírus-járvány miatt elrendelt veszélyhelyzetben is fogadja az áldozatok hívását az országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat - közölte a szervezet szerdán az MTI-vel.



Azt írták, a most kialakult veszélyhelyzetben különösen fontos tudnia mindenkinek, aki fizikai vagy lelki bántalmazást szenved el, hogy van segítség: az ellátórendszer szakképzett munkatársaival továbbra is az áldozatok rendelkezésre áll, az éjjel-nappal hívható telefonszolgálat a nap 24 órájában fogadja a hívásokat. A szolgálatot a 80-20-55-20-as telefonszámon lehet elérni.



Emlékeztettek: 15 évvel ezelőtt, 2005. április 1-jén kezdte meg működését a kapcsolati erőszak és az emberkereskedelem áldozatainak segítését szolgáló kríziskezelő hálózat részeként az országos kríziskezelő és információs telefonszolgálat, valamint 7 krízisközpont.



A Családbarát Ország Nonprofit Közhasznú Kft. által működtetett, a bántalmazás áldozatait segítő információs telefonszolgálat munkatársai 2005 óta csaknem 220 ezer hívást fogadtak. Az elmúlt 15 év alatt a 30 menekítést szolgáló férőhelyből 316 lett, a krízisközpontok száma 20-ra nőtt és 8 titkos menedékházzal is bővült az ellátórendszer. Az elmúlt időszakban az emberkereskedelem áldozatainak fenntartott átmeneti szálláshelyek száma 12-ről 24-re nőtt. Az elmúlt 15 évben több mint 16 ezer embert menekítettek védett szállásokra.