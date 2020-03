Közlekedés

Koronavírus - Újabb vidéki városokban lehet mobiltelefonnal közlekedési jegyet vásárolni

A koronavírus-járvánnyal összefüggésben az önkormányzatok új és újabb intézkedéseket hoznak az egészségügyben dolgozók és a helyi lakosság védelmében, több vidéki városban is lehetőség nyílt mobiltelefonos jegy- és bérletvásárlásra; kedden a szolnoki Hetényi kórházat is járványügyi kórházzá minősítették. 2020.03.31 18:58 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Nemzeti Mobilfizetési Zrt. közlése szerint keddtől már Kecskeméten is lehet mobiltelefon használatával jegyet és bérletet vásárolni. Korábban Budapesten, Tatabányán, a Volánbusz összes járatán és a miskolci helyi közlekedésben vezették be az applikációs jegyvásárlást.



A debreceni közlekedési társaság (DKV Zrt.) azt közölte, hogy április elsejétől már nem csupán az e-személyivel rendelkezők, hanem a 2000-től kiadott kártyatípusú igazolványok birtokosai is vásárolhatnak elektronikus jegyeket és bérleteket személyi igazolványuk számának megadásával.



Kaposváron megszűnnek azok a helyi autóbuszjáratok, amelyeken már nincs utasforgalom, egyes vonalakon csuklós buszok közlekednek az utasok közötti biztonságos távolság megtartásáért; a módosítások április elsején lépnek életbe - közölte a Kaposvári Közlekedési Zrt.



A koronavírus-járvány miatt kihirdetett veszélyhelyzet idejére Kaposvár, Nyíregyháza és Miskolc is ingyenessé teszi a helyi tömegközlekedést az egészségügyi dolgozók számára.



Az egészségügyi intézkedések sorában a nagykanizsai és balassagyarmati önkormányzat levegőfertőtlenítő berendezésekkel segíti a városi kórházat. Utóbbi településen az önkormányzat - a kórházi dolgozók munkáját és biztonságát segítendő - négy mobil germicid lámpát és két cipőfóliázó gépet is vásárolt.



A csongrádi önkormányzat több ezer maszkot rendelt, ebből a készletből a tervek szerint a hét második felében minden felnőtt kettőt kap, a speciális maszkok mellett a háziorvosoknak és a házi gyermekorvosoknak védőruhákat is kiosztanak. Megkezdődött a közterületek - a piac, a gyógyszertárak, a posta és a bankfiókok környékének - fertőtlenítése. A szerdai piacnapon már személyi igazolvány alapján is ellenőrzik a vevők életkorát.



A székesfehérvári önkormányzat a Humán Szolgáltató Intézeten keresztül "folyamatosan igyekszik biztosítani járványügyi védőfelszerelés-egységcsomagokat a felnőtt háziorvosoknak, de a házi gyermekorvosok és a fogorvosok is kaptak és kapnak hasonló eszközöket" - tudatta az önkormányzat.



Budapesten a terézvárosi önkormányzat kedden közölte, hogy minden kerületi háztartásnak egy mosható szájmaszkot ad. A 22 ezer szájmaszkot a jövő héttől csomagolja és kézbesíti a postaládákba az önkormányzat önkéntesek segítségével.



A Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Hetényi Géza Kórház - Rendelőintézet megbízott főigazgatója, Bene Ildikó kedden közölte az intézmény honlapján, hogy a Nemzeti Népegészségügyi Központ az intézményt "járványügyi célra kijelölte és kötelezte a koronavírus okozta fertőzéssel érintett, a területi ellátási kötelezettségébe tartozó települések lakosainak vizsgálatára, az igazolt betegek ellátására".



Az egészségügyben dolgozókra karitatív szervezetek, alapítványok is figyelnek. Zalaegerszegen a Zrinszki Alapítvány koordinálásában tíz laptoppal segítik a megyei Szent Rafael Kórházban dolgozók gyermekeinek tanulását.

A Debreceni Karitatív Testület száztíz laptopot vásárolt olyan debreceni tanulóknak, akiknek nincs otthoni számítógépük a tanuláshoz. Több helyi gazdasági és civil szervezet is ajánlott fel laptopokat hátrányos helyzetű diákoknak. A karitatív szervezet önkéntesei és a városrészek önkormányzati képviselői százötven csomagot osztottak ki helyi, nehéz helyzetbe került családoknak.



A Debrecennel partneri viszonyban lévő FOUR DE magyar-kínai gazdaságfejlesztési társaság kezdeményezésére a magyarországi kínai közösség üzleti vezetőinek több tagja szolidaritása kifejezéseként - a járványhelyzetre tekintettel - csatlakozott a városi segélyalaphoz, és 35 tabletet adományozott hátrányos helyzetű debreceni diákoknak - közölte a debreceni városháza.



A járvány elleni más intézkedések sorában Mórahalmon május 31-éig az esküvőkön az anyakönyvvezetőn, a jegyespáron és a két tanún kívül más nem vehet részt. A következő két hónapban csak a már korábban bejelentett esküvőket tartják meg.



Budapesten Erzsébetváros önkormányzata kedden közölte, hogy három hónap fizetési haladékot ad az önkormányzati üzleteket bérlő vállalkozásoknak. A fizetési haladék szerdától június 30-áig tart. A fizetési moratórium alatt meg nem fizetett bérleti díjat augusztus elsejétől legfeljebb kilenchavi részletben kell a bérlőnek megfizetnie.



A Fővárosi Közterület-fenntartó arra kéri a budapestieket, hogy segítsék a hulladékelszállítók munkáját néhány egyszerű szabály betartásával. A többi között azt kérik, hogy a szemetet legkésőbb az elszállítás napján reggel 5 óráig helyezzék ki. Figyeljenek oda a gyűjtőtartályok megközelíthetőségére, és csak annyi hulladékot tegyenek a gyűjtőtartályokba, hogy a teteje lecsukható legyen. Kérik továbbá, hogy a potenciálisan fertőző hulladékot (papír zsebkendő, szájmaszk, gumikesztyű, ételmaradék) zárt csomagolásban helyezzék a szemetesbe.