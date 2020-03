Járvány

Koronavírus - Szoftverfejlesztők és fiatal programozók segítik a mentők munkáját

A koronavírus elleni küzdelmet segítő, gyors informatikai fejlesztéseket létrehozó együttműködésbe kezdett az Országos Mentőszolgálat és a Codecool programozóiskola. 2020.03.31 15:34 MTI

A mentőszolgálat az MTI-hez kedden eljuttatott közleményében azt írta: az együttműködés keretében a programozóiskola szoftverfejlesztői és végzős programozó diákjai néhány nap alatt bevezethető, belső hálózaton futó, mobil és webes célalkalmazásokat fejlesztenek a mentőknek, segítve őket a koronavírus elleni küzdelemben.



Az első alkalmazás már elkészült, a mentők múlt hét óta az ország összes mentőállomásán az új applikációval követik a védőeszközök mennyiségének folyamatos alakulását. Az adatok segítségével a mentőszolgálat azonnal reagálni tud az eszközkészlet változására, felgyorsítva ezzel a reagálóképességét.



Napokon belül elkészül egy újabb applikáció is, amely a mentőszolgálat 8000 munkatársának aktuális munkavégzési státuszát tudja valós időben kezelni. Ezzel lehetővé válik, hogy a mentőszolgálat vezetése nemcsak naponta frissülő, hanem percre pontos információk alapján hozhasson döntéseket a személyi állomány átcsoportosításáról.



A közlemény emlékeztet arra, hogy a mentőszolgálat az elmúlt időszakban megteremtette a modern digitális mentőszolgálat működésének feltételeit. Ennek elemei a digitális adatfeldolgozásra épülő kapacitástervezés, az elektronikus szolgáltatási térhez történő csatlakozás, új táblagépek beszerzése, az elektronikus szolgálati lap bevezetése, és nem utolsósorban a SzívCity életmentő közösségi applikáció, valamint az ÉletMentő app elindítása, mely a segélyhívás megkönnyítése mellett több egyéb hasznos funkciót is tartalmaz.



A digitális megoldások alkalmazásának és az újszerű kommunikációs eszközöknek is köszönhetően az elmúlt három évben megduplázódott a sikeres újraélesztések száma Magyarországon - közölte a mentőszolgálat.