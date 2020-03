Koronavírus-járvány

Elfogadta a felhatalmazási törvényt a Fidesz-kétharmad

Elfogadta a parlament hétfőn a koronavírus elleni védekezésről szóló törvényt. A veszélyhelyzet idején a kormány a jogszabályoktól eltérő rendkívüli intézkedéseket hozhat az emberek egészsége, a jogbiztonság és a gazdaság stabilitása érdekében.



Varga Judit igazságügyi miniszter előterjesztésének kétharmados többséget igénylő rendelkezéseit 137 igen szavazattal 53 nem ellenében - sürgősséggel - szavazta meg az Országgyűlés.



A törvény a koronavírus miatt elrendelt veszélyhelyzettel összefüggő sajátos szabályokat állapítja meg.



A kormány a veszélyhelyzetben - a törvényben meghatározott rendkívüli intézkedéseken túl - az állampolgárok élet-, egészség-, személyi, vagyon- és jogbiztonságának, valamint a nemzetgazdaság stabilitásának garantálása érdekében rendeletével egyes törvények alkalmazását felfüggesztheti, törvényi rendelkezésektől eltérhet, és egyéb rendkívüli intézkedéseket hozhat. Ezt a jogkörét - szükséges és arányos mértékben - a humánjárvány megelőzése, kezelése, felszámolása, továbbá káros hatásainak megelőzése, elhárítása céljából gyakorolhatja - rögzíti a most elfogadott jogszabály.



Az Országgyűlés felhatalmazta a kormányt, hogy a veszélyhelyzetben az alaptörvény vonatkozó bekezdése szerinti rendeleteinek hatályát a veszélyhelyzet megszűnéséig meghosszabbítsa.



A Ház a veszélyhelyzet megszűnését megelőzően ezt a felhatalmazását visszavonhatja.



A parlament továbbá megerősítette a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló rendelet hatálybalépése után a most megszavazott törvény hatálybalépéséig megalkotott, a veszélyhelyzettel összefüggő kormányrendeleteket.



Kimondták azt is, a kormány a veszélyhelyzet-elhárítás érdekében hozott intézkedésekről rendszeresen tájékoztatást ad az Országgyűlés ülésén, annak hiányában a házelnöknek és a frakcióvezetőknek.



A törvény rögzíti, hogy az Alkotmánybíróság (Ab) elnöke és főtitkára gondoskodik az Ab veszélyhelyzetben történő folyamatos működéséről. Az Alkotmánybíróság teljes ülése, valamint a tanács ülése a veszélyhelyzet megszűnéséig az Ab-elnök döntése alapján elektronikus kommunikációs eszköz igénybevételével is megtartható. Az Ab elnöke a veszélyhelyzetben engedélyezhet eltérést a testület ügyrendjétől.

Választásokkal kapcsolatos rendelkezéseket is tartalmaz a jogszabály: így például azt, hogy a helyi vagy a nemzetiségi önkormányzat képviselő-testülete feloszlásának kimondása esetén e döntés a veszélyhelyzet megszűnése utáni naptól hatályos. A veszélyhelyzet alatt időközi választás nem tűzhető ki, a már kitűzött választások pedig elmaradnak. A ki nem tűzött és az elmaradt választást a veszélyhelyzet megszűnését követő 15 napon belül kell kitűzni.



A veszélyhelyzet megszűnéséig országos és helyi népszavazás sem kezdeményezhető, a már kitűzött referendumok elmaradnak.



Kiegészül a büntető törvénykönyv (Btk.) is a járványügyi védekezés akadályozásával, valamint a rémhírterjesztésre vonatkozó szabályozással.



A Btk. kimondja ezentúl, hogy aki a zárlati kötelezettség alá tartozó fertőző betegség behurcolásának vagy terjedésének megakadályozása érdekében elrendelt, illetve a járvány idején elrendelt járványügyi elkülönítés, megfigyelés, zárlat vagy ellenőrzés végrehajtását akadályozza, bűntett miatt három évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. Csoportos elkövetésnél egytől öt évig, halált okozó bűncselekmény esetén pedig kettőtől nyolc évig terjedő szabadságvesztés a büntetés.



Aki járványügyi intézkedés akadályozására irányuló előkészületet követ el, az egy évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



Az pedig, aki különleges jogrend idején nagy nyilvánosság előtt olyan valótlan tényt vagy való tényt oly módon elferdítve állít vagy híresztel, amely alkalmas a védekezés eredményességének akadályozására, meghiúsítására, egytől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.



A koronavírus elleni védekezésről szóló törvény a kihirdetése utáni napon lép hatályba. A jogszabály hatályvesztéséről pedig a veszélyhelyzet megszűnésével az Országgyűlés dönt.

A Mi Hazánk támogatja a "koronavírus-törvényt"

A Mi Hazánk Mozgalom az egyetlen ellenzéki párt, amelyik támogatja a "koronavírus-törvényt" - jelentette ki a párt elnökhelyettese, független parlamenti képviselő hétfőn Budapesten.



Dúró Dóra a Kossuth téren megtartott sajtótájékoztatón úgy vélekedett, hogy a törvény nem Orbán Viktor kormányáról, hanem a magyar emberek egészségének megóvásáról szól. Félre kell tenni a pártpolitikai csatározásokat és a "cselekvés oldalára" kell állni - fűzte hozzá.



Közlése szerint a Mi Hazánk éppen ezt teszi, amikor aktivistái országszerte a többi közt bevásárlással segítik az időseket, annak érdekében, hogy ne kelljen elhagyniuk otthonaikat.



Továbbá kezdeményezték, hogy a telekommunikációs cégek a veszélyhelyzet visszavonásáig tegyék ingyenessé a telefonálást a nyugdíjasok számára - emlékeztetett Dúró Dóra



Párttársa, Fülöp Erik független országgyűlési képviselő kitért arra, hogy már számos országban, például Csehországban és Szlovákiában is kötelezővé tették a maszk viselését. Ezt az indokolja, hogy már tünetmentes időszakban, a lappangási idő alatt is továbbadható a fertőzés. A Mi Hazánk nem ért egyet Müller Cecília országos tisztifőorvosnak azon kijelentésével, hogy Magyarországon csak a betegek hordjanak maszkot - fűzte hozzá.



A szintén a Mi Hazánk színeiben politizáló Apáti István független képviselő a sajtótájékoztatón hatósági árak bevezetését követelte az alapvető élelmiszerekre, a láz-, fájdalom- és gyulladáscsökkentő gyógyszerekre, valamint a fertőtlenítőszerekre. Azt is kérik a kormánytól, hogy az ingó- és ingatlan-végrehajtások leállítása mellett függessze fel a munkabéreket, illetve a nyugdíjakat terhelő végrehajtásokat, inkasszókat is - fűzte hozzá.



Ugyancsak követelik, hogy a mezőgazdaságban és az erdőgazdálkodásban dolgozók is kapjanak adókönnyítéseket az élelmiszerellátás biztosítása érdekében - mondta Apáti István.



Dúró Dóra kérdésre válaszolva azt mondta: a balliberális pártok ismét tanúbizonyságot tettek arról, hogy számukra nem a haza és a magyar emberek egészsége a fontos, hanem a pártpolitika.



Apáti István ehhez hozzátéve felhívta a figyelmet arra, hogy a veszélyhelyzetről szóló jogszabálynak ugyan időkorlátja nincs, ám tárgyi és tartalmi korlátozást tartalmaz.