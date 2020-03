Járvány

Koronavírus - ITM: helyi használatra maszkokat gyártanak a szakképző intézmények

A szakképző intézmények a digitális munkarendre való rugalmas átállás mellett a társadalmi összefogásban is jó példával járnak elől. 2020.03.30 08:56 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A tömeges megbetegedések elkerülése és a járvány lassítása érdekében az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) maszkok előállításában kérte a Szakképzési Centrumok együttműködését. A szakképző intézmények a digitális munkarendre való rugalmas átállás mellett a társadalmi összefogásban is jó példával járnak elől. Kiskunhalasi kezdeményezés alapján a szakképzésben dolgozók a leginkább veszélyeztetett korban lévő, nyugdíjas kollégáikat segítik az otthonmaradásban.



A minisztérium textil szájmaszkok gyártására kérte a szükséges eszközökkel, szaktudással rendelkező szakképző intézményeit. A végzős vagy felnőttoktatásban részt vevő tanulók, ha a megfelelő gépek birtokában ezt otthoni körülmények között vállalni tudják, gyakorlatként maszkokat állíthatnak elő. A kezdeményezéshez gyakorlati oktatás keretén belül olyanok is csatlakozhatnak, akik a tömegközlekedés igénybevétele nélkül el tudnak jutni a tanműhelyekbe varrni.



Jelenleg 15 centrumban készülnek védőmaszkok szakoktatók, diákok és önkéntesek bevonásával, elsősorban otthon vagy kiscsoportokban, az elővigyázatossági intézkedések fokozott betartásával. Több iskolában zajlik az előkészítés és az alapanyagok beszerzése, a Karcagi, Pécsi, Székesfehérvári, Szerencsi és Váci Szakképzési Centrum már megnyitotta tanműhelyeit erre a célra. Az elsődleges cél a helyi, települési igények kiszolgálása, az adott város vagy térség kórházainak, szociális intézményeinek, idősotthonainak ellátása.



Az összefogás jegyében a minisztérium felkarolta és a fenntartásában lévő szakképzési intézmények figyelmébe ajánlotta a Kiskunhalasi Szakképzési Centrum kezdeményezését. A javaslat szerint az intézmények felkeresik azokat a nyugdíjas kollégákat, akiknek fokozott veszélyeztetettségük miatt nem tanácsos otthonról kimozdulniuk. Felmérik a segítségnyújtásra vonatkozó igényüket, és ha szükségesnek bizonyul, akár a rendelkezésükre álló szolgálati járművek használatával, elvégzik helyettük a bevásárlást vagy gyógyszerkiváltást.



Az Innovációs és Technológiai Minisztérium minden kezdeményezést bátorít a szakképzésben is, amely a járvány elleni védekezést erősíti, a kockázatoknak jobban kitett idősek segítését szolgálja.